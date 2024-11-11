Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen fidan dikim etkinliğine katıldı. Başkan Pekyatırmacı, “Sille ağaçlandırma sahamızda ’Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes’ sloganıyla yüzlerce fidanı toprakla buluşturduk” dedi.

Türkiye’nin yeşil mirasına katkıda bulunmak ve orman sayısını ve servetini çoğaltmak amacıyla her yıl 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü münasebetiyle fidan dikim etkinlikleri düzenleniyor. Bu yıl, “Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes" temasıyla kutlanan etkinlik çerçevesinde Sille Mahallesi Sille Ağaçlandırma Sahasında yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen fidan dikim etkinliğine katılarak fidan dikti.

“ Bugün diktiğimiz fidanlar, yarın gölgesinde huzur bulacağımız ormanlara dönüşecek”

Ağaçlandırma seferberliğinin ülkemizin yeşil alan çalışmalarına ve sürdürülebilir bir çevreye katkı sunması temennisinde bulunan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 2019 yılında 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edildi ve o günden bu yana tüm ülkemizde çok geniş bir katılım ile fidan dikim etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Bu yıl da Orman Bölge Müdürlüğümüzün koordinasyonunda 7’den 70’e her yaştan vatandaşımızın katılımıyla ilimizde fidanlarımızı yarınlara umut olması için toprakla buluşturduk. Çevre faaliyetlerine önem veriyor, gelecek kuşaklara her açıdan daha güzel bir ülke bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Tabii sadece 11 Kasım’da değil yıl boyunca şehrimizin yeşil dokusuna katkı sağlamak için fidan dikim etkinliği gerçekleştiriyoruz. Yeşil bir gelecek için bugün diktiğimiz fidanlar, yarın gölgesinde huzur bulacağımız ormanlara dönüşecek” dedi.