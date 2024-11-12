

- Milli Ağaçlandırma Günü'nde karbon zengini tohumlar toprakla buluşturuldu

Hüseyin Yıldız

MERSİN (İHA) - Mersin’in Anamur ilçesinde sürdürülebilir ağaçlandırma projesi kapsamında tohumlu karbon küpleri ve tohum topları toprakla buluşturuldu.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Anamur’un Esentepe Mahallesi’ndeki helikopter pisti çevresindeki teras alanlarda, özel çevre projesi hayata geçirildi. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü için hazırlanan proje kapsamında düzenlenen ağaçlandırma etkinliğine, Kaymakam Bilal Bozdemir, Başsavcı Tanju Çatlı, Belediye Başkan Vekili Yusuf Karakuş, Başkan Vekili Seyfettin Ankay, Emniyet Müdürü Hanfi Umar, İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Üsteğmen Kadir Dölek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Proje kapsamında, zeytinyağı fabrikalarından arta kalan organik atıklar değerlendirerek doğaya katkı sağlamayı hedefleniyor.

Konu hakkında bilgi veren Anamur Orman İşletme Müdürü İsmail Gübeş, projede, zeytinyağı üretimi sonrası kalan posanın, tamamen yağdan arındırılarak karbon açısından zengin bir madde haline getirildiğini söyledi. Gübeş, “Bu karbonlu yapı içerisine yalancı akasya, sumak ve katır tırnağı ve karabaş otu gibi yerel şekilde doğal türlerin tohumları eklenerek tohumlu karbon küpler oluşturuldu. Tohumlu karbon küpler, ekim için uygun hale getirilmiş toprağa yerleştirildi. Ağaçlandırma çalışmalarına ayrıca tohum topları ve tüplü karabaş otu fidanları da dâhil edildi. Humus katkılı çamur içerisine tohumlar eklenerek oluşturulan tohum topları, toprağın verimliliğini artırırken doğal bitki örtüsünün güçlenmesine destek olacak şekilde hazırlandı” dedi.



Doğayla uyumlu ve ekolojik dengeyi gözeten bir yaklaşım

Bu sürdürülebilir ağaçlandırma yöntemi, toprağın doğal yapısına uyum sağlayan ve organik malzemeleri geri dönüştüren bir model olarak öne çıkıyor. Doğal karbon ve tohumlarla zenginleştirilen bu özel küplerin ve tohum toplarının çevreye zarar vermeden doğada çözünmesi ve bitkilerin sağlıklı bir şekilde yetişmesi hedefleniyor. Anamur’un Esentepe Mahallesi’nde başlatılan bu ağaçlandırma çalışması, gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak amacıyla benzer projeler için örnek teşkil ediyor.

