Muğla’nın Fethiye ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilen 11 Kasım’da, tüm Türkiye’de olduğu gibi ağaç dikim etkinliği yapıldı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilen 11 Kasım’da, tüm Türkiye’de olduğu gibi ağaç dikim etkinliği yapıldı.

"Geleceğe Nefes" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik Eldirek Mahallesi Değirmenbaşı mevkiinde gerçekleşti. Geleceğe Nefes programı çerçevesinde 81 ilde eş zamanlı saat 11.11’de başlayan etkinliğe Fethiye Kaymakamı Alper Balcı, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Farklı türde fidanlar vatandaşlar ve işçiler tarafından geniş bir alana dikildi.

Program hakkında konuşan Orman İşletme Müdür Yardımcısı Engin Çar, “11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’ne katılan başka Fethiye Kaymakamı Alper Balcı olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Geleceğe nefes olarak diktiğimiz fidanların vatana millete hayırlı olmasını diliyorum. Toplam 2 bin 23 ağaç dikildi. Bunların arasında çam, defne, akasya, lavanta ve biberiye var” dedi.