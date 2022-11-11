Fidan dikimi etkinliği Cizre Kaymakamı Nazlı Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Günay, İlçe Jandarma Komutanı Kazim Sezgin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, daire amirleri, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Binlerce fidan toprakla buluşturulup, ilk can suyu verildi.

Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri çerçevesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde başlatılan, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" çalışmasında Nur Mahallesi Bozalan TOKİ Konutlarında bulunan Dicle Anadolu Lisesi bahçesinde 11 bin fidanın toprakla buluşturulması amacıyla tören düzenlendi.

Cizre’de, Nur Mahallesi’nde bulunan Dicle Anadolu Lisesi’nde "Milli Ağaçlandırma Günü" ve "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" sloganı adı altında düzenlenen fidan dikme töreninde 11 bin fidan toprakla buluştu.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" programı çerçevesinde 11 bin fidan toprakla buluştu.

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