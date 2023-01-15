Hatay’ın Samandağ ilçesinde bulunan Milleyha Sulan Alanı, çoğunluğu göçmen kuş olmak üzere 302 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bulunan Milleyha Sulan Alanı, çoğunluğu göçmen kuş olmak üzere 302 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Kuş gözlemcileri yağmur çamur demeden Milleyha Sulak Alanı’ndaki kuşları fotoğraflamak için ülkenin her yerinden Samandağ ilçesine geliyor.

Öğretmen ve kuş gözlemcisi olan Erol Yüksek, 2 yıldır kuş gözlemciliği yaptığını belirterek, "Milleyha Sulak Alanı benim için ayrılmaz bir parça oldu. Her gün alandayım. İlk başlarda avcılık faaliyetinden dolayı istemediğimiz görüntüler vardı, kuşlar çok korkuyordu. Şuan ava kapatıldıktan sonra kuş türünde artışlar olmaya başladı. Buraya çöp ve moloz dökülmemesi gerekiyor. Burası daha çok korunmalı" diye konuştu.

Yurt dışından bile gözlemcilerin buraya geldiğini söyleyen Yüksek, "Soğuk ve sıcak hava demeden burada olmaya çalışıyoruz. Okulda öğrencilerime de anlatıyorum ve bazen alana getiriyorum. Herkes buraya gelmeli ve görmeli" dedi.