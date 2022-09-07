Ziyarete, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek eşlik etti.

Erzurum Milletvekilleri Prof. Dr. Recep Akdağ, Selami Altınok, İbrahim Aydemir, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Vali Okay Memiş’i makamında ziyaret etti.

Hizmetlerin aksamaması için mobil bakım araçları sahada

Hizmetlerin aksamaması için mobil bakım araçları sahada

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