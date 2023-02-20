AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mehmet Erdoğan ile Müslüm Yüksel deprem bölgesi olan Araban’da ihtiyaçları ve son durumu değerlendirdi.

AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mehmet Erdoğan ile Müslüm Yüksel deprem bölgesi olan Araban’da ihtiyaçları ve son durumu değerlendirdi.

AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mehmet Erdoğan ve Müslüm Yüksel Araban ilçesini ziyaret etti. Milletvekilleri Erdoğan ile Yüksel, Araban Afet Koordinasyon Merkezinde İlçe Kaymakamı Hilal Kızılkaya ve Belediye Başkanı Hasan Doğru ile bir araya gelerek depremin yaralarının sarılması için ilçedeki ihtiyaçları ve son durumu değerlendirdi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, kendisine ait sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ’’Milletvekilimiz Müslüm Yüksel, Araban Kaymakamımız Hilal Kızılkaya, Belediye Başkanımız Hasan Doğru ile depremin yaralarının sarılması için ilçemizde ki ihtiyaçları ve son durumu değerlendirdik’’ ifadelerini kullandı.

Araban İlçesi Kaymakamı Hilal Kızılkaya ise, ’’Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Erdoğan ve Sayın Müslüm Yüksel deprem sebebiyle ilçemizi ziyaret etti’’ dedi.

Araban İlçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru da, ’’Kaymakamımız Hilal Kızılkaya ile birlikte, milletvekillerimiz Mehmet Erdoğan ve Müslüm Yüksel’e ilçemizdeki son durumla ilgili bilgi verdik’’ açıklamasında bulundu.