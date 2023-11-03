TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman’ın kayınbabası hayatını kaybetti.

Deprem öncesi ve deprem sonrası Hatay için yaptığı çalışmalar ile bölge halkı tarafından sevilen siyasetçi; TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman’ın kayınbabası Ahmet Sönmezateş geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Sönmezateş için Ilıkpınar Mahallesi’nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına; siyasetçiler, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Sönmezateş’in cenazesi Kırıkhan ilçesi Ilıkpınar mezarlığında defnedildi. Cenazede; Milletvekili Yayman, taziyeleri kabul etti.