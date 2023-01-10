AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Gazetecilik mesleğinin, özellikle çok büyük fedakarlıklar isteyen ve zor şartlarda yapılan önemli bir meslek olduğunu ifade eden Milletvekili Yakup Taş; “Kamuoyunu aydınlatmak için günün her saatinde haber peşinde koşan siz değerli gazetecilerimiz zor şartlar altında ve sorumluluk duygusu içinde toplumumuzu bir taraftan gelişen olaylar karşısında aydınlatırken diğer taraftan da halkımızın talep ve beklentilerini kamuoyuna yansıtarak önemli bir görevi yerine getirmektedir.

Bir anlamda basınımız; bizim elimiz, gözümüz, dilimiz ve sesimizdir. Gerçekleştirilenleri ve beklentileri karşılıklı olarak kamuoyuna taşıyan ve aktaran yine basın mensuplarımızdır. Bu yüzden Adıyaman’ın giderek gelişen kent kimliğinde basınımızın önemli bir yeri vardır. Bu nedenle basınımız ile aramızda kurulacak birlikteliğin Adıyaman’ı ve Adıyaman basınını hedefe ulaştıracağına olan inancım tamdır.

İletişimin en güçlü kanallarından olan basın, toplumun gerçekleri öğrenmesi ve düşüncelerini duyurmasının etkili bir aracıdır. Bu yönüyle kamusal görev yapan basın mensupları, insanların yaşadığı yer ve sorunlarıyla ilgili düşüncelerini duyurarak kamuoyu oluşturulmasına katkıda bulunmaktadır. Kamuoyunu, doğru, dürüst ve tarafsız bir şekilde objektif olarak bilgilendiren, görevini ifa ederken karşılaştığı sorunlara aldırmadan yeri geldiğinde canını bile feda edebilen bu meslek mensuplarının ifa ettikleri görev çağdaş yaşamın vazgeçilmez bir unsurudur” dedi.