Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, ‘Siber Güvenlik Kanunu’ görüşmeleri kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yaptığı konuşmada "Vatandaş mahremiyetinin, hukuki güvencesi ortadan kalkmasın diye uğraşıyoruz" dedi.

Siber Güvenlik Kanunu görüşmelerinde, kanun teklifin yargı kararı olmaksızın kamuya açık olmayan kapalı alanlarda arama yapma, kopya çıkarma, el koyma işlemine yetki veren maddeyi tepki gösteren Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, TBMM kürsüsünden yaptığın konuşmada, "İlgili madde hoyratça yetkiler dağıtan bir madde. Yasada yargı yetkisine müdahalenin açık hâlleri var, ‘gecikmesinde sakınca bulunan hâller’ diye bir ifade var. O olursa neler oluyor mesela? Başkanın, yargı kararına dayanmaksızın yazılı emriyle konutta, iş yerinde, kamuya açık olmayan kapalı alanlarda arama yapma, kopya çıkarma, el koyma işlemine yetki veriyor. Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerin en önemli özelliği nedir? Soruşturma makamları arasında yetki devrine neden olması. Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve CMK’de garanti altına alınan temel hak ve özgürlüklere müdahale eden ceza muhakemesi tedbirleri kural olarak hâkim kararına bağlanmıştır normalde çünkü şüpheli veya sanığın suçluluğu hükümle sabit değildir, bu yüzden de temel hak ve özgürlükler hâkim kararı güvencesiyle koruma altına alınmıştır. Vatandaş mahremiyetinin, hukuki güvencesi ortadan kalkmasın diye uğraşıyoruz. Özgürlüğü olmayan güvenlik tedbirleri sadece ama sadece baskı unsuru, baskı mekanizması hâline gelir" ifadelerini kullandı.

Devletin mahremiyeti İsrailli firmalara açıldı

Konuşmasında İsrailli siber güvenlik firmalarına devletin mahreminin açıldığını ileri sürerek devam eden Milletvekili Ün, "Siber güvenlik konusunda bekamızı ilgilendiren en büyük sorunlardan biri devlet kurumlarının dijital güvenliğini bir İsrail firmasının sağladığı iddiasının delilleriyle gündeme gelmesidir. Gündeme geldi ama yetkililerden iddiaya yönelik olarak bir açıklama yapılmadı, bir cevap gelmedi, belki burada gelir. Merkezi Tel Aviv olan, İsrail ordusuna ve istihbaratına doğrudan hizmet veren dijital güvenlik şirketi, bakanlık ve Genelkurmay Başkanlığına yazılım alanında hizmet vermiş görülüyor delillerde. Devletimizin en mahrem kurumları bu Siyonist çete menşeli sözde güvenlik firmasına maalesef teslim edilmiştir. Gerçekten vicdanınıza soruyorum: Millete boykot çağrısı yaparken İsrail ordusunun destekçisi bu firmayla ortak çalışma yapmak hicap duyulacak bir şey değil midir gerçekten? Sayın Cumhurbaşkanımız 1 Ekimde tam da bu kürsüden ’İsrail’in bir sonraki hedefi Türkiye’dir’ diye uyarırken, nasıl oluyor da ülkemizin en kritik verilerini koruması gereken sistemler İsrail firmasına emanet ediliyor? Bu nasıl bir gaflet hâlidir? Kahve içmekten değil, devletin, milletin mahremiyetinin güvenliğinin Siyonistlere teslim edilmesinden söz ediyoruz. İhtiyacımız olan siber güvenlik başkanlığı kurarak, başkanına da hoyratça sınırsız yetkiler vererek bir düzenleme yapmak değildir. İhtiyacımız olan dijital sınırlarımızı koruyacak yerli yazılımları yapmaktır" dedi.