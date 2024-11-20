Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Milletvekili Ün, Türkiye ve dünya genelinde 2,5 milyar çocuğun temel haklarının korunabilmesi için alınması gereken önlemlerine dikkat çekerek, herkesin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

1989 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun, çocukların haklarını savunmak amacıyla Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni kabul ettiğini belirten Milletvekili Ün, açıklamasında "O günden bugüne Dünya Çocuk Hakları Günü’nü kutluyoruz. Bu sözleşme, her çocuğun eğitim, sağlık, barınma gibi temel haklara ve fiziksel, psikolojik ya da cinsel sömürüye karşı korunma hakkına sahip olduğunu ifade eder," dedi.

Milletvekili Ün, dünya üzerinde yaşayan 2,5 milyar çocuğun haklarının korunabilmesi için herkesin sorumluluk taşıması gerektiğinin altını çizdi. Günümüzde başta Gazze olmak üzere birçok bölgede, çocukların temel haklarından mahrum kaldığını ve yaşama haklarının bile tehdit altında olduğuna dikkat çeken Milletvekili Sema Silkin Ün, “Bugün; Filistin, Lübnan, Yemen, Doğu Türkistan, Suriye, Ukrayna, Keşmir, Arakan ve birçok Afrika, Asya ve Güney Amerika ülkesinde çocuklar temel haklarından yoksun. Öte yandan kendi ülkemizde de yeni doğanların ölümüne sebep olan sefil bir çeteleşme ile karşı karşıyayız. Çalışmak zorunda olan evlatlarımız, suça sürüklenen çocuklarımız, erken yaşta uyuşturucu baronlarının ağlarına düşen çocuklarımız var. Bütün çocuklarımız için mücadelemiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecek." diye konuştu.

Dünya genelinde 450 milyon çocuğun savaş, afet veya insani kriz bölgelerinde hayatta kalmaya çalıştığını ifade eden Ün, bu çocukların temel haklardan mahrumiyetlerinin sadece bu bölgelerle sınırlı olmadığını vurguladı.

Sosyal yetimlere dikkat çekti

Ayrıca, dünya üzerinde 1 milyar yetim, öksüz veya sosyal yetim statüsünde olan çocuk bulunduğunu belirten Milletvekili Ün, sosyal yetimlerin en yüksek nüfusa sahip grup olduğunu, yani anne ve babası hayatta olmasına rağmen, sevgi ve ilgiye muhtaç olan çocukların sayısının büyük olduğunu söyledi. Milletvekili Ün, "Unutmayalım ki her çocuk, iyi bir eğitim, sağlıklı bir yaşam, güvenli bir çevre ve şefkatli bir büyüme hakkına sahiptir. İnsanlığımızın geleceği olan çocuklarımıza hak ettikleri yaşamı sunabilmek, hepimizin sorumluluğudur. Çocuk hakları gününde en temel hak olan yaşam hakkını konuşmak zorunda olmak çok acı" dedi.