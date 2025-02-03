Edirne Milletvekili ve Ziraat Mühendisi Ediz Ün, 2024 yılında ayçiçeği ve ayçiçeği türevleri ithalatı için Türkiye’nin 2 milyar 331 milyon dolar ödeme yaptığını belirterek, ülkenin bu üründe dışa bağımlılığının giderek arttığını vurguladı.ANKARA (İGFA) - Edirne Milletvekili Ediz Ün, açıklanan dış ticaret verilerine göre, 2024 yılında toplam 3,4 milyon ton ayçiçeği ve türevleri ithal edildiğini belirtti.

Önceki yıllarda daha çok ayçiçeği tohumu ithal ederken, 2024 yılında ithal edilen tohum miktarı 243 bin ton olduğunu belirten Milletvekili Ün, "Ancak buna rağmen ham yağ ithalatı 1,1 milyon tona ulaştı. Geçmişte yağlık ayçiçeği tohumu ithalatı ile küspe de elde ediliyordu. Ancak tohum ithalatı azalırken ham yağ ithalatı arttığı için Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en yüksek küspe ithalatını gerçekleştirdi. Sadece geçen yıl 1,5 milyon ton ayçiçeği küspesi ithalatı için 405 milyon dolar ödendi. Türkiye, 2023 yılında dünya yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında birinci, küspe ithalatında ise ikinci sırada yer aldı. AKP döneminde, 2017 yılında dünya küspe ithalatında birinci olan Türkiye, son yedi yıldır ikinci sırada. Bu gidişle 2024 yılı sonunda hem yağ hem de küspe ithalatında dünya lideri olacağız!" dedi.

Her yıl 2 milyar dolardan fazla ayçiçeği ve türevleri ithalatına harcama yapıldığını belirten Ün, AK Parti’nin tarım politikalarını sert bir dille eleştirdi.

AK Parti'nin uyguladığı bilinçsiz ve üretimi baltalayan politikalar nedeniyle Türkiye’nin ayçiçeğinde yeterlilik oranı yüzde 50’lere kadar gerilediğini öne süren Milletvekili Ün, "Sonuç olarak, son 22 yılda ülkemiz ayçiçeği ve türevleri ithalatına toplam 26,6 milyar dolar ödedi. Türkiye, son 17 yılın 11’inde dünya ayçiçeği ithalatında birinci sırada yer aldı. Bu tablonun tek sorumlusu AK Parti’dir. Üretimi desteklemek yerine ithalata dayalı bir tarım politikası izleyerek Türkiye’yi dışa bağımlı hale getirdiler." diye konuştu.

Edirne’nin Türkiye’de ayçiçeği üretiminde ilk sırada olduğunu hatırlatan Ün, üreticilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekerek yetkilileri uyardı:

"Seçim bölgem olan Edirne’de çiftçilerimiz son üç yıldır kuraklık ve tırtıl zararı ile mücadele etmek zorunda kaldı. Bu yıl ise yağışlar yine yetersiz. Eğer hava koşulları bu şekilde devam ederse çiftçi üretim yapamaz hale gelecek. Yetkilileri şimdiden uyarıyorum: Edirne ve Trakya bölgesi için hayati öneme sahip olan ayçiçeğinde üreticiyi gerçekten koruyacak tedbirler bir an önce alınmalıdır. Aksi takdirde bu yıl ayçiçeği ekecek çiftçi bulamayacağız!"