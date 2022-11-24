TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Tutdere öğretmenliğin sıradan bir meslek olmadığını ifade ederek, öğretmenlerin toplumu eğiten, bize kainatı keşfetmemizi öğreten, daha nitelikli soru sormamızın yollarını açan, ufkumuzu genişleten kişiler olduğunu söyledi.

Milletvekili Tutdere yayımladığı mesajında, “Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk öğretmenlere ithafen, ‘Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakar öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır.’ demiştir. Bundan dolayı geleceğimizi şekillendiren, çocuklarımızın yol göstergecisi ve geleceklerini belirleyen, toplumu aydınlatan öğretmenlerimizi toplumun en saygın, en itibarlı konumuna getirmemiz çok önemlidir.

Merkezi Yönetim Bütçesi içinde Eğitim bütçesinin payı yüzde 19.24’ten yüzde 14.53’e gerilemiş, eğitim bütçesinin milli gelire oranı ise yüzde 4.21’den yüzde 3.48’e gerilemiştir. 2022 yılı itibariyle ülkemizde 95 bin civarında sözleşmeli, 85 bin civarında ise ücretli öğretmenimiz var. Öğretmenlerimiz Avrupa ülkelerindeki meslektaşlarına oranla çok daha fazla çalışmakta buna rağmen Avrupa’daki en düşük maaşı almaktadırlar. Bundan dolayı da öğretmenlerimiz ekonomik sorunlarla boğuşmaktadır.

Her yıl binlerce öğretmen adayı üniversitelerden mezun olmakta fakat öğretmen atamaları yetersiz kalmakta, ataması yapılmayan öğretmenlerimiz bitmek bilmeyen bir çaresizlik içine sürüklenmektedirler. Ataması yapılmayan yüzbinlerce öğretmen öğrencilerine kavuşacağı günü beklemektedir. Devasa boyutlara ulaşan öğretmen açığının ortadan kaldırılması için öğretmen atamasının ivedilikle yapılması gerekmektedir.

Yapılan araştırmaya göre öğretmelerin yüzde 83.1’i hane gelirinin yoksulluk sınırının altında yaşamakta, yüzde 97.5’i yaşam standartlarını karşılayamamakta, yüzde 90’ı kredi kartı borcunu ödemekte zorlanmakta, yüzde 43’ü istisnasız her ay borç para bulmaya çalışmakta, yüzde 94’ü kıyafet ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmakta, yüzde 90’ından fazlası ise çocuklarının eğitim ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. Bu durum ortadayken ekonomik krizin derinleştiği şu ortamda eğitim emekçilerinin ekonomik ve özlük hak kazanımlarının kariyer basamaklarına ve sınavlara endekslenmesi asla kabul edilecek bir durum değildir.

En yakın seçimde bu tabloyu tersine çevirecek, eğitim sistemi ve tüm öğretmenlerimizin sorunlarını ortadan kaldıracağız. İktidarımızda 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde bütün öğretmenlerimize birer maaş ikramiye verecek; sözleşmeli öğretmen, vekil öğretmen ayrımcılığını ortadan kaldıracak okullardaki öğretmen açığını süratle bitireceğiz. Hak temelli, çocuklarımızın yararını önceleyen, fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür gençleri yetiştirebilecek, araştıran, sorgulayan çocuklarımız ile Türkiye’nin kalkınma stratejisini daha yukarılara taşıyacak güçlü ve adil bir eğitim sistemini birlikte inşa edeceğiz

Bu duygu ve düşüncelerle başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün aydınlanmacı eğitim anlayışını benimseyerek ülkemizin çağdaş ve aydınlık geleceği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak çocuklarımızı yetiştiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” şeklinde konuştu.