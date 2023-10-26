TBMM Genel Kurulunda Adıyaman’ın taleplerini birer birer meclis gündemine taşıyan CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere içme suyu sorununa dikkat çekerek açıklamalarda bulundu.

Konteyner kentlerde içme suyu sorununun devam ettiğini belirterek açıklamalarda bulunan Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “İçme suyu yokluğu ve eksikliği insanlarımızı canından bezdirmiş durumda. Kadınlar, çocuklar bir bardak suya hasret. En temel insan hakkı olan temiz içme suyuna erişim hakkından faydalanamayan, temiz içme suyuna erişemeyen binlerce insanımızın mağduriyetini size iletmek için söz aldım. Konteyner kentlerde içme suyu sorunu devam ediyor, içme suyu yokluğu ve eksikliği insanlarımızı canından bezdirmiş durumda; kadınlar, çocuklar bir bardak suya hasret. Adıyaman’da K2 konteyner kenti başta olmak üzere konteyner kentlerde içme suyu sorunu var. Şehir şebeke suyunun içilebilir olup olmadığı konusunda Sağlık Bakanlığından ve Halk Sağlığından yeterli ve tatmin edici açıklamalar yapılmıyor. Milletimiz bu konuda ayrıntılı ve tatmin edici bir açıklama bekliyor. Ben buradan Hükûmete çağrı yapıyorum. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında halkımızı, vatandaşlarımızı, deprem mağdurlarını bir bardak suya hasret bırakmayın diyorum” diye konuştu.