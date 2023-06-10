CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin açıkladığı hububat fiyatlarının beklentileri karşılamaktan uzak olduğunu savundu.

Fiyatların geçen yıla oranla artış gösterdiğini ancak üreticilerin beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu vurgulayan CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Fiyatlar geçen yıla oranla yüzde 36’ya varan artışlar gösterdi. Ancak üretici yüzde 36’lık artışa razı gösterilmeye çalışılırken makarna, bulgur, ekmek gibi mamullerde yüzde 215’lere varan artışlar yaşandı. Yani yine üreten değil, satan kazanıyor” dedi.

Tutdere, “Üreticiler, TMO’nun fiyat politikasının tarım girdi maliyetlerindeki artışı ve diğer zorlukları göz önünde bulunduracak şekilde daha yüksek olmasını bekliyordu. Ancak, açıklanan fiyatlar yüzde 36’lık artışa rağmen, üreticilerin beklentilerini tam olarak karşılamadı. Tarım sektöründe karlılığı sürdürebilmek ve üretimi devam ettirebilmek için adil bir fiyat politikası gerekiyor. Ancak TMO’nun açıkladığı fiyatlar artan girdi fiyatlarının karşısında şimdiden ezilmiş durumda. Zaten tarım girdi maliyetlerindeki yükseliş, kuraklık gibi doğal faktörler ve diğer zorluklar üreticilerin kar marjlarını olumsuz etkilemekteydi. Üzerine bir de böyle ülke ekonomisinin gerçeklerinden uzak bir fiyat açıklanmış olması üreticimizin mağduriyetini artıracaktır. Üreticilerin yaşadığı mağduriyetlerin ortadan kaldırılması ve olası mağduriyetlerin önlenebilmesi için talepler dikkate alınarak adil ve sürdürülebilir bir fiyat politikası belirlenmesi, tarımsal üretimin devam etmesi ve üreticilerin gelirlerinin korunması için açıklanan fiyatların revize edilmesi gerekiyor.

Hububat ve mamul ürünlerin fiyatlarında yaşanan orantısız yükseliş, tarım sektörü ve tüketiciler arasında bir denge sorununu ortaya çıkaracak. Bu dengesizliğin ortaya çıkaracağı mağduriyetlerin önlenmesi için Toprak Mahsulleri Ofisi’nin hem üretici hem de tüketici beklentilerini dikkate alarak daha dengeli bir fiyat politikası belirlemesi ve fiyat artışlarının kontrol altında tutulması büyük önem taşımaktadır. Aksi takdirde, tarım sektöründeki sürdürülebilirlik tehlikeye girecektir” ifadelerini kullandı.