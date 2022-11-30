TBMM Başkanlık Divanı ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında, Adıyaman’ın il oluşunun 68’inci yıl dönümü kutladı.

TBMM Başkanlık Divanı ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında, Adıyaman’ın il oluşunun 68’inci yıl dönümü kutladı.

Milletvekili Tutdere TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında, Adıyaman’ın Güneydoğu’nun ve Türkiye’nin parlayan bir güneşi olduğunun altını çizerek Adıyaman’ın büyümesi ve gelişmesi için üzerine ne düşüyorsa bugüne kadar yaptığını bundan sonra da yapmaya devam edeceğini ifade etti.

TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında Adıyaman için bugüne kadar taş üstüne taş koyan herkese teşekkürlerini sunan Milletvekili Tutdere, “1 Aralık 1954 tarihinde Adıyaman’ımız, bu yüce Mecliste alınan kararla Malatya’dan ayrılarak il olmuştur. O kararı alan, o sürece katkı veren herkese bir kez daha teşekkür ediyorum, yaşamını yitirenlere de Allah’tan rahmet diliyorum. Milletin Meclisinden şunu açıkça ifade ediyorum: Adıyaman için bugüne kadar taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun, hepsine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Adıyaman’ımız, Mezopotamya’nın bereketli topraklarında, hilalin tam göbeğinde, uzun süre birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, verimli ovaları, maden yüklü dağları, mert, onurlu insanlarıyla Güneydoğu’nun ve Türkiye’nin parlayan bir güneşidir.

Milletin Meclisinden selam olsun diyoruz. Fırat’ı selamlayan kanyonlarıyla, doğal güzellikleriyle Adıyaman’ımızın incisi Gerger’e selam olsun; balıyla, mert insanlarıyla, yiğitleriyle Sincik’e selam olsun; Nemrut Milli Parkı’na ev sahipliği yapan, Kommagene’nin tarihsel ve sanatsal bütün şaheserlerini bağrında barındıran Kahta’mıza selam olsun; sahabe şehri, narıyla, bademiyle ünlü Samsat’ımıza selam olsun; tütünüyle nam salmış, yüzen adalarıyla tarih incisi Çelikhan’ımıza selam olsun; yamaç paraşütleriyle, şifa olan kuru dutuyla bütün Türkiye’nin göz bebeği Tut’umuza selam olsun; Gölbaşı Milli Parkı’yla, doğal güzellikleriyle, kuru üzümüyle, hurmasıyla bütün Türkiye’nin göz bebeği ve Adıyaman’ımızın da parlayan yıldızı Gölbaşı’mıza selam olsun; fıstığın ve kuru üzümün başkenti, Türkiye’ye katma değer sağlayan çalışkan insanlarıyla, verimli ovalarıyla birçok insana yaşam kaynağı olan Besni’mize selam olsun; Perre Antik Kenti’ne, Abuzer Gaffari, Mahmut el-Ensari, Abdurrahman Erzincani, Ulu Baba, Aziz Dede gibi er ve evliyaları bağrına basan Adıyaman’ımıza selam olsun; kardeşliğin, barışın ve huzurun şehri olan Adıyaman’ımıza selam olsun diyoruz” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Tutdere, Adıyaman’da yüzyıllardır farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşadığının altını çizerek, “Adıyaman’ımız farklı inanç ve kültürlerin bir arada, kardeşçe yaşadığı demokrasi beşiği bir kenttir. Adıyaman’da şu an Aleviler, Sünniler, Türkler, Kürtler, gayrimüslimler uzun süreden beri birlik beraberlik içerisinde, kardeşlik içerisinde yaşıyorlar. Hepimize şu görev düşüyor. Bu kardeşliği, bu birlikteliği sonsuza kadar yaşatmak. Biz bu kardeşliğimizin, bu birlikteliğimizin Adıyaman’ımızın gelişmesi için, büyümesi için üzerimize ne düşüyorsa bugüne kadar yaptık bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Adıyaman’ımız gerçekten insanıyla doğasıyla Türkiye’nin en büyük açık hava müzesine sahip.

Özellikle Kommagene Krallığı’nın Türkiye’deki merkezi olan Adıyaman’da UNESCO’nun, gerçekten, dünya insanlık mirasına kaydettiği Kommagene Krallığı’nın, tanrıların bulunduğu Nemrut Tümülüsü’yle Türkiye’de ve dünyada güneşin en iyi doğduğu, güneşin en güzel battığı şehirdir. Hepinizi bu şehre bekliyoruz. Adıyaman’ımızın lezzetlerinden tatmaya bekliyoruz. Adıyaman çiğ köftesi, yemekleri ve tatlılarıyla da nam salmış bir şehirdir; hepinizi orada misafir etmekten büyük bir onur duyarız, hepinizi orada ağırlamaktan büyük bir şeref duyarız. Meclisin kürsüsünden önce Hükümete çağrı yapıyoruz. Adıyaman’ımızın kamu yatırımlarını bir an evvel bitirin. Özel teşebbüse çağrı yapıyoruz. Gelin Adıyaman’ımıza, barış kentine yatırım yapın. Buradan bütün insanlığa, Türkiye Cumhuriyeti’nin 85 milyon bütün vatandaşına çağrı yapıyorum. Adıyaman’a gelin, görün, gezin ve Adıyaman’dan gerçekten çok mutlu bir şekilde ayrılacaksınız. Yurtiçi ve yurtdışındaki tüm hemşehrilerimin gününü kutluyorum” şeklinde konuştu.