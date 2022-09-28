TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Sincik ilçesine yaptığı ziyarette depremzedelerin sorunlarına dikkat çekti.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Sincik ilçesine yaptığı ziyarette depremzedelerin sorunlarına dikkat çekti.

Elazığ Sivrice merkez üssü olan depremde Adıyaman’ın Sincik ilçesi Çukan köyünde ki yapılar zarar görmüştü. Depremin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen deprem konutlarının hala inşa edilmediğine dikkat çeken Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Türkiye’ye çağ atladı, diyorsunuz. Depremin üzerinden iki yıl geçti. Muhammed Mustafa’nın evi nerede, neden yapmıyorsunuz? Neden Muhammed Mustafa’yı yazın sıcağında, kışın soğuğunda konteynere mecbur bırakıyorsunuz?” sözleriyle iktidarı eleştirdi.

Depremzedelerin yaşadıkları sorunları dinleyen Milletvekili Tutdere, Ocak 2020’deki depremde mağdur olan vatandaşların hala bir konuta yerleştirilmediğine dikkat çekti.

Depremzede konutlarının yapılması noktasında iktidara sürekli çağrı yaptıklarının altını çizen Milletvekili Tutdere, “Bir an evvel bu yurttaşlarımızın mağduriyetini giderin dedik. Ancak aradan yıllar geçti henüz bu işlere çare bulunmadı. İktidar Sincikliyi önümüzdeki kış da konteynere mahkum etmiş gibi görünüyor. Muhammed Mustafa’nın hakkını ve hukukunu savunmaya devam edeceğiz. Ta ki mağdurların konutları yapılıncaya kadar. Muhtarlarımız ile beraber buradaki halkımızın sesi olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.