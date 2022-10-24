TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere Besni ve Kahta’ya bağlı köyleri ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere Besni ve Kahta’ya bağlı köyleri ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi.

Milletvekili Tutdere’nin gerçekleştirdiği köy ziyaretlerine parti teşkilatının yöneticileri katıldı. Milletvekili Tutdere Kahta programı çerçevesinde Çataltepe, Narsırtı, Hacıyusuf, Belören, Çakıreşme köylerini Besni programı çerçevesinde ise Sarıyaprak, Yayıklı, Pınarbaşı, Çorak, Karalar Köyleri ile Suvarlı Beldesine bağlı Adalet, Cumhuriyet ve Hürriyet Mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Tutdere, köylülerin yaşadıkları sorunlarını tek tek not aldı.

Vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinleyen ve çözümü için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “İktidar tarafından yıllardır ihmal edilen köylerimizi ziyaret ediyor, köylerimizin sorunlarını yerinde inceliyoruz. Köylülerimizin yaşadıkları sorunları tek tek not alarak ilgili kurumlara ve bakanlıklara da bu sorunları iletiyoruz.

Köylerimiz tarımsal sulama sorunu ve internet altyapısı başta olmak üzere, alt yapı ve üst yapı sorunları yaşamakta, içme suyu temini konusunda sıkıntı çekmektedirler. Fahiş elektrik bedelleri yüzünden temel insan hakkı olan içme suyuna erişmekte büyük zorluklar yaşamaktadırlar.

Hayat pahalılığı, işsizlik ve yoksulluk gibi ortak sorunlarını dile getiren köylüler, iktidarın sulama projelerini tamamlamamasından dolayı susuz tarım yapmaya mecbur bırakıldıklarınından yakınıyorlar. İktidarın beceriksiz ekonomi politikaları nedeniyle yaşanan ekonomik kriz nedeniyle tüm girdi fiyatlarının katlanarak arttığını dile getiren köylülerimiz bu sebeplerden dolayı da tarımsal faaliyetlerin neredeyse bitme noktasına geldiğini aktardı” dedi.

Yaşanan tüm sorunların takipçisi olduklarını dile getiren Milletvekili Tutdere, “Artan girdi maliyetleri ve hayat pahalılığının Kahta ve Besni’de hayatı çekilmez bir duruma getirmiş. Kahta ve Besni’nin tüm sorunlarını biliyor, bu sorunları çözmek için de elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. 20 yıllık iktidar, köylümüzün birçok sorununu henüz çözemedi. İktidarın sorun çözme kabiliyeti kalmamıştır. Tüm sorunları CHP iktidarında tek tek biz çözeceğiz” diye konuştu.