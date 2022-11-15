TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, yüksek elektrik maliyetleri nedeniyle sula suyuna hasret kalındığını dile getirdi.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, yüksek elektrik maliyetleri nedeniyle sula suyuna hasret kalındığını dile getirdi.

Adıyaman merkez ve Kahta’ya bağlı köylerde yaşanan sorunları TBMM Genel Kurulu’nda dile getiren Milletvekili Tutdere, içme suyu sorunu başta olmak üzere köylerde yaşanan alt yapı ve yol sorununun çözümü için iktidara çağrıda bulundu.

Adıyaman Merkez’ e bağlı Kaşköy, Bozatlı, Çakmaklar ile Kâhta ilçesine bağlı Bölükyayla beldesi ile Boğazkaya, Kozağaç, Yelkovan, Çukurtaş köylerinde yaşanan sorunları dile getiren Milletvekili Tutdere, “Adıyaman merkeze bağlı Kaşköy, Bozatlı, Çakmaklar; Kâhta ilçemize bağlı Bölükyayla beldesiyle Boğazkaya, Kozağaç, Yelkovan, Çukurtaş köylerimizi ziyaret ettik. Ziyaret ettiğimiz yerleşim birimlerinde millet dertli, halk perişan, gençler işsiz ve umutsuz. Bazı yerleşim yerlerinde altyapı yok, bazı yerleşim yerlerinin yolları kullanılamaz durumda, bazı yerlerde içme suyu var yüksek elektrik faturaları nedeniyle millet bir bardak suya hasret, topraklar suya hasret. Buradan iktidara açıkça çağrı yapıyorum. Yirmi yıl yetmedi mi, bu hizmetleri getirmek için daha neyi bekliyorsunuz? Adıyaman’daki çiftçilerimizin, köylerimizin sorunlarını bir an evvel çözün diyorum” şeklinde konuştu.