CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyamanlı depremzedelerin oldukça mağdur olduğunu söyleyerek açıklamalarda bulundu.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen şiddetli depremler nedeniyle evi yıkılan, ağır hasar alan ve kullanılamaz halde olan vatandaşların mağduriyetini Meclis gündemine taşıyan CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, vatandaşların konteyner taleplerinin karşılanmasını istedi.

Milletvekili Tutdere, yeterli sayıda konteyner kent kurulmadığını söyleyerek, “6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen şiddetli depremler sonrası Adıyaman’da binlerce yapı yıkıldı, ağır hasar aldı ve kullanılamaz hale geldi. Deprem sonrası yeterli sayıda konteyner kent kurulmadığı ve konteyner ihtiyacı tam olarak karşılanmadığı için hala zor şartlar altında çadırlarda yaşam mücadelesi veren vatandaşlarımız var. Bu durum köylerde de büyük mağduriyetlere sebep oluyor. Aradan geçen uzun süreye rağmen hala konteyner ihtiyacının karşılanmamış olması büyük bir sorun. Vatandaşlarımızın bu mağduriyetinin ivedilikle giderilmesi gerekiyor. Adıyaman’da yaşayan vatandaşlarımızın acil konut ihtiyaçlarının karşılanması için konteyner kentlerin sayısının bir an önce artırılması ve hala çadırda yaşamak zorunda kalan vatandaşlarımızla, barınma imkanı olmadığı için başka şehirlere göç etmek zorunda kalan vatandaşlarımızın konteyner ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir. Vatandaşlarımızın güvenli, sağlıklı ve onurlu bir şekilde yaşamlarını sürdürmeleri için bu adımların ivedi şekilde atılması büyük önem arz etmektedir” diye konuştu.