TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, jeofizik mühendislerinin sorunlarını TBMM Genel Kurulu gündemine taşıdı.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, jeofizik mühendislerinin sorunlarını TBMM Genel Kurulu gündemine taşıdı.

Jeofizik mühendislerinin sorunlarını TBMM Genel Kurul gündemine taşıyarak istihdamları hakkında iktidara çağrıda bulunan Milletvekili Tutdere, jeofizik mühendislerinin kamuda istihdamının önünü açacak yasal çalışmaları bir an evvel yapılmasını istedi.

Jeoloji mühendislerinin yaşadıkları sorunları dile getiren Tutdere, “Dün meclisimizde mezun jeofizik mühendislerinin temsilcileri bir dizi ziyaret gerçekleştirdiler. Ben de genç jeofizik mühendislerimizin taleplerini sizlere iletmek istiyorum. Yaşamlarının en güzel yıllarını, gençliklerini mesleklerine ve eğitimlerine ayıran binlerce mezun jeofizik mühendisi işsiz ve yoksul. Tüm alanlardaki işsiz milyonlarca üniversite mezunu gençlerimiz gibi, jeofizik mühendislerimiz de işsizlikle, yoksullukla boğuşmakta, hayat mücadelesi vermektedir, kendileri ve aileleri mağdur ve umutsuz bir şekilde beklemektedir. Buradan iktidara açıkça çağrı yapıyorum, Türkiye deprem kuşağında, jeofizik mühendislerine ihtiyaç var. Jeofizik mühendislerimizin kamuda istihdamının önünü açacak yasal çalışmaları bir an evvel yapın, bu gençlerimizin sesini duyun” diye konuştu.