TBMM Başkanlık Divanı Üyesi, CHP Adıyaman Milletvekili ve 1.Sıra Milletvekili Adayı Abdurrahman Tutdere, Karapınar Mahallesinde bulunan 10 nolu çadır kentte depremzedelerle bir araya gelerek onların yaşadıkları sorunlarını dinledi.

Depremzedelerin çadır kentlerde yaşadıkları sorunları ilgili vali başta olmak üzere yetkililere bizzat ileteceğini ifade eden Milletvekili Tutdere, yaşanan sorunların çözümü için konunun takipçisi olacaklarının söyledi.

Milletvekili Tutdere, “Karapınar Mahallesi’nde kurulan 10 nolu çadır kentte 70’den fazla çadırda 200’ün üzerinde depremzede kalıyor. AFAD yetkilileri depremzedelerin kaldığı çadır kenti kaldırarak depremzedeleri başka bir noktaya taşımak istiyor, depremzedeler ise bu duruma karşı çıkarak bulundukları noktadan ayrılmak istemiyor.

6 Şubat depremi sonrası ev sahipleri tarafından evlerinden çıkarılan kiracılar zor şartlarda buldukları çadırlarda barınırken şu an kaldıkları çadırlardan da çıkarılma korkusunu yaşıyorlar. Üstelik AFAD kiracı vatandaşlara konteyner hakkı da tanımıyor.

Adıyaman’ın ve hemşehrilerimizin yaralarını sarmak için elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik. Bundan sonra da Allah nasip ederse aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Hiçbir zaman kendinizi yalnız hissetmeyin, bizler yanınızdayız. Yaşanan tüm sorunların çözümü için konunun takipçisi olacağız. İş kime kadar uzanırsa uzasın takipçisi olacağım, kimsenin mağdur olmasına izin vermeyeceğim” diye konuştu.