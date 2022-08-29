TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı.

Milletvekili Tutdere yayımladığı mesajında, “Bundan tam 100 yıl önce yaşlısı, genci, kadını, erkeği, 7’den 70’e toplumun tüm kesimleri bir araya gelerek emperyalist ve sömürgeci devletlere karşı yokluk içinde büyük bir mücadele verdi. Bu büyük mücadele, tarihin gördüğü en büyük zaferlerden birisi ile taçlanmış, Türkiye Cumhuriyeti Devleti egemen güçlerin prangalarından kurtularak tam bağımsızlığa kavuşmuştur.

Büyük Taarruz, tarihinin hiçbir döneminde esarete boyun eğmemiş milletimizin zaferle sonuçlanan, esaret zincirlerinden kurtulduğu, işgal birliklerinin ülkemizi büyük bir yenilgiyle terk ettiği emsalsiz bir kahramanlık destanıdır.

Bu destansı savaş ile kimseye boyun eğmeyeceğimizi dünyaya bir kez daha kanıtladık. 100 yıl önce verdiğimiz bu büyük savaş; Egemen ve emperyalist güçlere karşı yapılan, Sevr’i yırtıp atıp bağımsız Türkiye’yi kurmak için, dağıtılan ordularını yeniden toparlamak için yapılan, bütün mazlum milletlere örnek olan bir savaştır.

100 yıl önce yazılan bu destanın kahramanlarının bizlere bıraktığı bu zafer bayrağını yılmadan, yorulmadan, büyük bir onur ve gururla ilelebet taşıyacak, Cumhuriyetimizi kuruluşunun 100. yılında demokrasi ile taçlandıracağız.

Bu duygu ve düşüncelerle her aşaması vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu bu kutlu günün 100. yıl dönümünde Kurtuluş Savaşı’nın lideri, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu zaferi bize armağan eden istiklâl mücadelemizin bütün kahramanları ile tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor; gazilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum” şeklinde konuştu.