TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Tutdere yayımladığı mesajında, “Basın özgürlüğü demokrasinin temel direği, özgür basın çoğulcu demokrasinin olmazsa olmazıdır. Demokrasinin dördüncü gücü olan basın demokrasinin teminatı olarak çok önemli bir fonksiyonu yerine getirmektedirler.

İktidar yıllar içerisinde gazetecilerin görevlerini yapabilme imkanlarını ellerinden almış, gerçeğin peşinde koşan gazetecileri ceza davalarıyla, eleştirel yayın yapan bağımsız medyayı idari para cezaları ve yaptırımlarla susturmaya çalışmaktadır. Bu durum basın özgürlüğüne karşı yapılan açık bir müdahale, özgür basını karşı yapılan açık bir susturma girişimidir.

Dünya Basın Endeksi’ndeki durumumuz her yıl daha da kötüye gitmektedir. Türkiye, 2022 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 180 ülke arasında 149’uncu sırada yer alıyor. Ayrıca, Gazetecileri Koruma Komitesi’nin 2022 yılı verilerine göre en çok gazeteci hapseden ülke sıralamasında İran, Çin ve Myanmar’dan sonra dördüncü sırada yer alıyor. Sınır Tanımayan Gazeteciler tarafından yayımlanan rapora göre ise Türkiye 2003’den bu yana 9 ölümle gazeteciler için Avrupa’nın üçüncü en tehlikeli yeri olarak gösteriliyor.

Çağdaş Gazeteciler Derneği’nden alınan verilere göre 2022 yılında gazeteciler ve basın kuruluşlarına ilişkin 174 davada 263 gazeteci yargılandı. Görülen bu davalarda gazetecilere toplam 93 yıl hapis, 319 bin lira tazminat cezası verildi. Ayrıca, 2022 yılında 72 gazeteci gözaltına alındı, 61 gazeteci ise mesleğini icra ederken saldırıya uğradı.

İktidar kamu gücünü kullanarak medyanın yüzde 95’ini kontrolüne almış, RTÜK’ü ise adeta aparat olarak kullanarak geri kalan medya gücünü çökertmeye çalışmaktadır.

Engelleme ve baskılara rağmen hakikatin peşinde koşan, toplumun bilgi alma hakkı için çalışan, mesleğini yapmak için direnen, halkın doğru bilgiye ulaşması için iktidar ve güç odaklarına karşı savaşan bağımsız gazetecileri yürekten kutluyor, bu uğurda hayatını kaybeden gazetecileri saygıyla anıyorum. Tüm gazetecilerin ve basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.