Önceki hafta Adıyaman’ın Besni ilçesine giderek bir takım incelemelerde bulunan TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, ilçenin sorunlarını meclis gündemine taşıdı.

Önceki hafta Adıyaman’ın Besni ilçesine giderek bir takım incelemelerde bulunan TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, ilçenin sorunlarını meclis gündemine taşıdı.

Besni ilçesinde yer alan Kızılin Karayolu ile Çanakçı Köprüsünün sorunlarını meclis gündemine taşıyarak açıklamalarda bulunan Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Besni-Kızılin karayolunu ve Çanakçı Köprüsü’nü bir an evvel yapın, vatandaşa verdiğiniz sözleri tutun. Besni ilçemizin en işlek yollarından bir tanesi Besni-Kızılin karayoludur. Bu yol fiziki koşullar anlamında artık talebi karşılayamaz hâle gelmiştir. Yolu kullanan öğrenci servisleri ve bölgede yaşayan vatandaşlarımızın kullanmış olduğu araçlar her gün ciddi kazalarla karşı karşıya kalmaktadır. Ayrıca yine bu yol üzerinde bulunan bir köprümüz var, Çanakçı Köprüsü. Sofraz Çayı üzerindeki Çanakçı Köprüsünün de fiziki koşulları ihtiyacı karşılayamıyor, vatandaşlarımız mağdur ediliyor. Buradan iktidara, Karayollarına, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına çağrı yapıyorum, Besni-Kızılin yolunu ve Çanakçı Köprüsü’nü bir an evvel yapın, bu konuda vatandaşa verdiğiniz sözleri tutun” diye konuştu.