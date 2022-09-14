AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini değerlendirdi.

AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı devasa sosyal konut projesinin ilk etabını oluşturan 250 bin sosyal konutu, 250 konut arsasını ve 10 bin iş yerini 2 yılda bitirerek hak sahiplerinin kullanımına sunmak için planlandığını belirten Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, projenin bu ilk etabının dahi Cumhuriyet tarihinin en büyük ve en donanımlı sosyal konut atılımı olduğuna dikkat çekti.

Milletvekili M. Fatih Toprak, AK Parti’nin sosyal devlet olmanın tüm gerekliliklerini yerine getirdiklerini ifade ederek, “Önce Millet diyoruz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın, anlayışıyla hareket ediyoruz. Sosyal devlet olmanın bütün gereklerini yerine getiriyoruz. Yüzyılın Konut Projesi İlk Evim hayırlı olsun” dedi.

Yüzyılın Konut Projesi’nde Adıyaman’daki konut sayılarına ilişkin açıklamalarda bulunan Milletvekili Toprak, “Besni ve Çelikhan’da 500, Gerger’de 2. Etap 120, Gölbaşı 270, Sincik 260, Tut 100 olmak üzere toplam bin 750 konut yapılacak” diye konuştu