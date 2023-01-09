AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı İrfan Torunoğlu’nu ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı İrfan Torunoğlu’nu ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

AK Parti Milletvekili Muhammed Fatih Toprak’a, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Ziya Başaran eşlik etti.

Ziyarette ATSO Yönetim Kurulu üyesi Abdurrahman Şan ise hazır bulundu.

Ziyarette Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Başkan Torunoğlu’na ve yönetim kuruluna başarılar diledi.

Burada konuşan Milletvekili Toprak, “Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına seçilen İrfan beye, yönetim kurulu ve meclis üyelerine hayırlı olsun dileklerimizi sunuyorum. İnşallah ilimiz sanayicisi ve ticareti için hayırlı hizmetler yaparlar. Bizler parlamentoda kentimizi temsil eden milletvekilleri olarak bize düşen konularda işbirliğine hazırız. ATSO kentimizin en önemli kurumlarının başında geliyor. Bu vesileyle başkanımız İrfan Torunoğlu nezdinde tüm seçilen arkadaşlarımızı tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ATSO Başkanı İrfan Torunoğlu, ATSO’nun şehrin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olduğuna dikkat çekerek, “Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizler ilimizin ekonomik anlamdaki beklentilerine çözüm üretme noktasında çalışıyoruz. İnşallah işadamlarımıza ve girişimcilerimize yeni imkânlar oluşturarak Adıyaman’ın ekonomik gelişimine katkıda bulunuruz. Tabi bunları yaparken siyasetçilerimiz ve kamu kurumlarımız ile uyum ve işbirliği içinde olacağız. Tek gayemiz ilimize faydalı hizmetler sunmak. Bu vesile ile ziyaretinizden dolayı teşekkür eder, sizlere çalışmalarınızda başarılar dilerim” diye konuştu.

Oda çalışmaları ve projelerinin de görüşüldüğü ziyaret hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.