AK Parti Denizli Milletvekili ve Milletvekili Adayı Şahin Tin, Kırsal kalkınma, ekonomik ve tarıma dayalı altyapı yatırımların desteklenmesi programında Denizli’de toplamda 157 proje için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 50 milyon 947 bin 201 TL’lik yatırıma karşılık 25 milyon 437 bin 535 TL yatırımcılara hibe desteği verileceğini müjdeledi.

Denizli AK Parti Milletvekili ve Milletvekili Adayı Şahin Tin, Kırsal Kalkınma, Ekonomik ve Tarıma Dayalı Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Programında Denizli’de 157 projeye Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 50 milyon 947 bin 201 TL’lik yatırım yapılacağını ve bu yatırımların desteklenmesi için 25 milyon 437 bin 535 TL hibe desteği sağlanacağını müjdeledi. Tavas’ın Karahisar Mahallesi ziyaretinde konuyla ilgili açıklamalarda bulunan milletvekili Tin, bu program dahilinde Denizli’nin kırsal alanlarında tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi ve tarımsal üretimin artırılmasını hedeflediklerini söyledi. Başta altyapı yatırımları A iş planında toplam 144 projeye 14 milyon 803 bin 920 TL yatırıma karşılık 7 milyon 365 bin 895 TL, B iş planı dahilinde toplam 3 projeye 1 milyon 62 bin 31 TL yatırıma karşılık 531 bin 15 TL’lik hibe desteğinde bulunacağını ifade eden Tin, ayrıca ekonomik yatırımlar çerçevesinde toplam 10 projeye de 35 milyon 81 bin 250 TL yatırıma karşılık 17 milyon 540 bin 625 TL’lik hibe desteği verileceğini müjdeledi.

“Eli öpülesi çiftçimizin hep yanında olacağız”

Denizli’nin tarım potansiyelinin yüksek olduğunu ve bu yatırımlarla birlikte tarım sektörünün daha da güçleneceğini ifade eden Tin, böylelikle bölgedeki üreticilerin daha rekabetçi hale geleceğini ve tarım ürünleri ihracatının da artacağını söyleyen Denizli AK Parti Milletvekili ve Milletvekili Adayı Şahin Tin “Üreticinin ve yatırımcının her daim yanındayız. Tarıma dayalı ekonomik yatırımlara hibe desteği sağlıyoruz. Denizli üreten bir kent, Denizli’mizin tarımsal üretimini daha da artıracağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da eli öpülesi çiftçimizin hep yanında olacağız, onlara güç ve destek vereceğiz” diye konuştu.