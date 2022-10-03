MHP Gaziantep Milletvekili Doç.Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) üç aylık tatilini sahada esnaf ve vatandaşlarla iç içe geçirdi.

MHP Gaziantep Milletvekili Doç.Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) üç aylık tatilini sahada esnaf ve vatandaşlarla iç içe geçirdi.

TBMM’nin tatile girmesinin ardından Hac vazifesini tamamlayarak soluğu Gaziantep’te alan MHP Gaziantep Milletvekili Doç.Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, her yıl olduğu gibi bu yılda seçim bölgesine gelerek yoğun bir tempo ile saha çalışmalarını gerçekleştirdi.

Gaziantep’in tüm ilçeleri karış karış dolaşan MHP Milletvekili Taşdoğan, İslahiye, Nurdağı, Araban, Yavuzeli, Nizip, Karkamış ve Oğuzeli ilçe başkanları ve parti teşkilatlarının yanı sıra kaymakamlık, ilçe müdürlüğü, çeşitli kurum ve kuruluşlar ile esnaf ziyaretlerini de unutmadı.

İlk ziyaret Devlet Bahçeli’ye

Hac görevini tamamladıktan sonra Gaziantep’e dönen ve tebrik ziyaretlerini kabul eden MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, daha sonra Ankara’ya giderek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. Bu ziyaretin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den aldığı talimatlar doğrultusunda ise saha çalışmalarına hızla başladı.

Esnaf odalarında talepleri dinledi

Milletvekili Taşdoğan, Gaziantep Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği başta olmak üzere birliğe bağlı birçok esnaf odasını ziyaret ederek talep ve önerilere de kulak verdi. Esnafın sorunlarına ilişkin oda başkanları ile yaptığı görüşmeler sonrasında, talep ve önerileri yerine getirmek için yeni yasama yılında daha çok çalışacaklarının sözünü veren Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, şimdiler de ise mecliste kolları erkenden sıvadı.

Cenaze ve düğünleri atlamadı

Çalışmaları ile tüm partililerinin ve hemşerilerinin takdirini toplayan MHP Milletvekili Taşdoğan, hemşerilerini özel günleri olan düğünlerde ve cenazelerde de yalnız bırakmadı. Milletvekili Taşdoğan’ın bu hassasiyeti ise vatandaşların dikkatinden kaçmadı.

Sahada esnafı ve hemşerilerini dinlendi

Meclis tatilini fırsat bilerek saha çalışmalarında sıkmadık el bırakmayan MHP Gaziantep Milletvekili Taşdoğan, esnafın ve vatandaşların sorunlarının çözüme kavuşması adına meslek odaları, belediye başkanları ve bakanlıklarla da anında iletişim kurması dikkatlerden kaçmadı. Sahada vatandaşlardan yakın ilgi ve alaka gören Taşdoğan, Cumhur İttifakı’nın çalışmalarını anlattı.

Nurdağı yolunun müjdesini verdi

Saha çalışmalarının yanı sıra MHP Gaziantep İl Başkanlığı döneminden bu yana yakından takipçisi olduğu ve ölüm yolu olarak anılan Gaziantep Nurdağı Yolu’nun yapılacağı ve temel atılacağının müjdesini de vatandaşlarla paylaştı. Temel atma töreninde ise özverili çalışmalarından dolayı Nurdağlı hemşerilerinin tebriklerini kabul etti.

Parti programlarını da ihmal etmedi

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Gaziantep’teki çalışmalarının yanı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla düzenlenen Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Bitlis programı çerçevesinde tüm ilçeleri karış karış gezerek Cumhur İttifakı’nı anlattı. Aynı zamanda MHP tarafından 2023’e Doğru "AdayBelli KararNet" teması ile Sivas, Bursa, Kayseri ve Erzurum da düzenlenen açık hava mitinglerine de katılım sağladı.

Yeni yasama dönemi için mesaj yayımladı

3 aylık aranın ardından TBMM, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile meclis tarihinde ilk kez 6. Yasama yılına başlarken MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan da özel gündem ile toplanan genel kurula katılmak üzere Ankara’nın yolunu tuttu. Milletvekili Taşdoğan, yeni yasama yılına ilişkin sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesajında ise, “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin talimatıyla seçim bölgemiz Gaziantep ve partimizin görevlendirdiği bölgelerde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızın sonrası, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Cumhuriyet tarihinde bir ilk olan TBMM’nin 6.Yasama Yılı’na başlıyoruz. Hayırlı olması dileğiyle” ifadelerini kullandı.