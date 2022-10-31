Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Doç. Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, Gaziantep’in Karkamış ilçesi ve diğer ilçelerinde yapılması planlanan futbol sahası projesi ve tesisleşme projelerine ilişkin soru önergesi verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Doç. Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, Gaziantep’in Karkamış ilçesi ve diğer ilçelerinde yapılması planlanan futbol sahası projesi ve tesisleşme projelerine ilişkin soru önergesi verdi.

MHP Gaziantep Milletvekili Doç. Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından cevaplandırılması talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) soru önergesi verdi. Taşdoğan, Gaziantep’te hayata geçirilen projeleri takip ve takdir ettiklerini belirtti. Önergesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının Karkamış ilçesi ve diğer ilçelerde yapılması planlanan projelerine ilişkin sorulara yer veren Gaziantep Milletvekili Taşdoğan, “Spor Şehri Gaziantep’ kampanyası kapsamında, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünüzce, bakanlığınızın da katkılarıyla hayata geçirilen ‘Veli Akademileri’, ‘Antrenörler Okullarda’, ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projeleri ve göz dolduran başarılı spor faaliyetleriyle sporu tabana yayma çalışmalarınızda Gaziantep’te büyük ivme yakaladığınıza ve bu spor faaliyetlerinin gerçekleşebilmesi için tesisleşme adına atılan adımlara yakinen şahitlik etmekte ve çalışmalarınızı takdir etmekteyiz. Bunlarla ilgili olarak, Suriye-Türkiye sınır kapılarını bünyesinde barındırdığı için konumu itibarıyla önemli bir yere sahip olan, 39 mahallesi bulunan ve 9 bin 616 Nüfusa sahip olan Gaziantep- Karkamış ilçemizde yapılan spor faaliyetleri ve projeleri ile kaç gencimize ulaşılmıştır. Sentetik Yüzeyli Nizami Futbol Sahası ihtiyacı öncelikli olan ve Gaziantep il merkezine 75 Km uzaklıktaki Gaziantep- Karkamış ilçemiz başta olmak üzere, Gaziantep’imizin diğer ilçelerine Sentetik Yüzeyli Nizami Futbol Sahası yapılmasına ilişkin çalışmalarınız var mıdır, Var ise hangi aşamadadır. Gaziantep’te temeli atılması planlanan veya proje aşamasında olan spor tesisi projeleriniz var mıdır? Var ise nelerdir ve tamamlanma süreleri ne kadar öngörülmektedir’’ ifadelerini kullandı.