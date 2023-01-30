Film gösteriminin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram’ın konuşmalarının ardından gösterim sona erdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram’ın hayatını konu alan "Buğday Tanesi" adlı film gösterimi, Bursa Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Bursa Tayyare Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluştu. Filme, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, AK Parti Bursa milletvekilleri Osman Mesten, Emine Yavuz Gözgeç ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş katıldı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram’ın hayatını konu alan "Buğday Tanesi" filmi Bursa’da büyük bir ilgiyle izlendi.

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