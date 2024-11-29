Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, hazırlanan kanun teklifiyle yapı denetim şirketleriyle müteahhitlerin, milletin canı pahasına ahbap çavuş ilişkisine geri döneceğini belirtti.

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifiyle ilgili olarak meclis kürsüsünden konuşma yaptı. Kanun teklifinin ilk bakışta teknik düzenlemeler içeriyor gibi görünse de altında merkeziyetçi anlayışı daha da güçlendirmenin yattığı bir düzenleme olduğuna dikkat çekti. Teklifin içinde yapı denetim sistemini köklü bir değişime zorlayan ve tarafsız denetimi tehlikeye atan yapı denetim kuruluşlarının yapı sahiplerince seçilmesini sağlayan bir düzenlemenin bulunduğuna dikkat çeken Milletvekili Ün, “Değiştirilmek istenilen mevcut sistemde yapı denetim kuruluşlarının atanması bakanlık tarafından elektronik olarak yapılıyordu. Böylece sektörde oluşacak ticari bağların önüne geçiliyordu. Yeni teklif ise geçmişte konsensüsle çözülmüş olan bir sorunu yeniden hortlatıyor. Hazırlanan teklif, 500 metrekarenin altı ve üstü yapılar olarak iki uygulama getiriyor. 500 metrekarenin altındaki yapılarda müteahhite diyor ki, ‘Git, şehrindeki denetim firmalarından 1,75 ile 3,50 arasında denetim hizmet bedeli oranlarından teklif al, sana hangisi uyuyorsa tercihini yap’ Peki, bu müteahhit, denetim firması tercihini neye göre yapacak sizce? Örneğin, Denizli’de 33 adet yapı denetim firması var; müteahhit kendisine tanınan bu hakla bu firmalardan tek tek fiyat alacak ve bu teklifler arasından, doğal olarak, kendisi için en ekonomik olanını tercih edecek. Bu düzenleme geçmişte yaşanan olumsuzlukların tekrarlanmasına yol açacak. Meseleyi ticari bir konu hâline getirip güvensizliği de kalitesizliği de beraberinde getirecek. Yine, 500 metrekarenin üzerindeki yapılar için 2 yapı denetim firmasının elektronik atanması gibi bir uygulama var. Bu durumda da yine pazarlık ihtimali artarak denetim mekanizması zayıflamış olacak” dedi.

“Teklife hayır oyu vereceğiz”

Beş yıldır geçerli olan ve şimdi değiştirilmek istenen bu uygulamanın sektörde büyük yanlışlara sebep olacağına dikkat çeken Milletvekili Ün, “Türkiye’de 2 bin 500 yapı denetim firması faaliyet gösteriyor. Bu sektör binlerce mühendise, mimara ve teknik personele istihdam sağlıyor. Bu sektörün işini doğru yapabilmesi, mesleğinin namusunu koruyabilmesi ancak tarafsız düzenlemelerle mümkün olabilir. Denetimsiz bir yapılaşma yarınların enkaza dönüştürülmesi demektir. Bu nedenle, yapı denetim sisteminin bağımsızlığını korumak ve kamu yararını her şeyin üzerinde tutmak zorundayız. Bu teklif sadece anayasal ilkelere değil, halkın can güvenliğine de kast ettiği için Gelecek-Saadet Grubu olarak teklife ‘hayır’ oyu vereceğiz” dedi.