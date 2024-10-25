AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, Adıyaman merkez ve ilçe devlet hastanelerine 27 doktor atandığı müjdesini verdi.

Sağlık alanındaki ihtiyaç doğrultusunda Adıyaman’a ataması yapılan 27 hekim ile sağlık kadrosunun güçlendirmeye devam ettiğini ifade eden Milletvekili Şan, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine 10, Besni Devlet Hastanesine 2, Gerger İlçe Devlet Hastanesine 1, Gerger Toplum Sağlığı Merkezine 1, Gölbaşı Devlet Hastanesine 1, Kahta Devlet Hastanesine 5, Kâhta Göçeri İlçe Devlet Hastanesine 1, Kahta İlçe Sağlık Müdürlüğüne 1, Sincik Toplum Sağlığı Merkezine 1 ve Tut İlçe Devlet Hastanesine 1 hekim ataması yapıldığını söyledi.

Milletvekili Şan, “Atamalardan dolayı İlimize karşı ayrı bir hassasiyet gösteren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.