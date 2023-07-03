AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Eskipazar ilçesinde köy ziyareti yaptı.

Şahin, beraberinde 27. Dönem AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş ile birlikte Yürecik köyü Çatakçık Mahallesinde giderek vatandaşlarla sohbet etti. Köyün sorunlarını dinleyen ve ilgili kurumları arayarak çözülmesini sağlayan Şahin, kendisine iletilen talepleri de not aldı. Burada bir açıklama yapan Şahin, geçirdikleri 9 günlük bayram tatili Karabük’te geçirdiğini, bu sürede bir çok köye gittiğini, esnaf ziyareti yaptığını, düzenlenen etkinliklere ve düğünlere katıldığını, hemşerileri ile bayramlaştığını söyledi. Bulduğu her fırsatta Karabük’e gelerek bu ziyaretlerinin devam edeceğine işaret eden Şahin, " Çatakçık Mahallemizde köylülerimiz ile bir araya geldik. Niyazi Güneş hocamla birlikte köylülerimizin sorunlarını dinledik, taleplerini aldık. Çözümü konusunda elimizden geleni yapacağız. Bu tür ziyaret ve incelemelerimiz devam edecek, vatandaşlarımızla iç içe olacağız." diye konuştu.