AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, kişisel sosyal medya hesaplarından yayınladığı mesajda, İsveç makamlarınca Kur’an-ı Kerim’i yakmayı hedefleyen menfur eyleme izin verilmesini sert tepki gösterdi. Milletvekili Şahin Tin şunları ifade etti: “Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’i yakmayı hedefleyen menfur eylemi lanetliyorum. İslam’a, Müslümanlara ve Türkiye’ye karşı barbarlığa izin veren İsveç makamlarını şiddetle kınıyorum. Kutsal değerimize saldırı, nefret ve insanlık suçudur.”

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, İsveç makamlarınca Kur’an-ı Kerim’i yakma eylemine izin verilmesini şiddetle lanetledi. Şahin Tin; “Kutsal değerimize saldırı, nefret ve insanlık suçudur” dedi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.