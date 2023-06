AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, TİM’in açıkladığı veriler ışığında ilk bin ihracatçı arasında yer alan 28 Denizli firmasını tebrik etti. Şahin Tin; “Yatırım, üretim ve ihracatta adını her platformda duyuran Denizli’mizin sanayicisi gurur kaynağımız, fedakar çalışanları ise takdire şayan işler başarıyor. Her birini ayrı ayrı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

AK Parti Denizli Milletvekili, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanvekili Şahin Tin, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin Türkiye’nin ilk bin ihracatçı firmasını yayınladığını ve listede Denizli’nin 28 firma ile yer almasının gurur verici olduğunu söyledi. Şahin Tin, “Potansiyelimiz yüksek, daha çok ihracatçı firma ile Denizli’nin sesini daha güçlü duyuracağız. Emek veren herkesi tebrik ediyorum” dedi.

“Denizli sanayisi başarıdan başarıya koşuyor”

Küresel ölçekte yaşanan her türlü olumsuz şartlara rağmen ihracatçıların başarıdan başarıya koştuğunu belirten Milletvekili Şahin Tin; “Denizli sanayisi her geçen gün yerli ve milli adımlar atmaya, üretim hamleleriyle kendini büyütmeye, yatırımda, üretimde, ihracatta Türkiye’nin parlayan şehri olmaya devam ediyor. Adının her platformda başarılarla anılması için büyük özen ve gayret gösteriyor. Şehrimizin bu güçlü yürüyüşüne omuz veren Denizli sanayimizin öncülerine, iş insanlarımıza, yöneticilerine, fedakâr çalışanlarına ne kadar teşekkür etsek az kalır. Onlar bizim kentimizin gurur vesilesi, gurur kaynağıdır. Her birini ayrı ayrı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. TİM’in yayınladığı verilere göre Denizli’miz ilk bin ihracatçı firma içinde 28 firma ile yerini aldı. Bu gururu bizlere yaşatan firmalarımıza müteşekkiriz. Dünya’nın neresine gidersek gidelim Türk Malını, Denizli ürününü görmek mümkün. Bu; verilen emeğin, üretim kapasitemizin, özetle Türkiye’nin gücünü gösteriyor. Potansiyelimizin yüksek olduğunu biliyoruz. Türkiye yüzyılı vizyonuyla hiç durmadan, dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“İş dünyamız ile hep dayanışma içindeyiz”

“Sanayicimizin ve üretimin temel taşı emekçilerimizin taleplerine hiçbir zaman kayıtsız kalmadık” diyen Tin, sözlerini şöyle tammladı:

“Üretimde karşılaşılan sorunları aşmak için bugüne kadar kalıcı çözümler sunduk, beklentileri karşılamanın gayretinde olduk. Darboğaz içinde olan ekonomik yapımızı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hamlelerimiz, desteklerimiz, çözümcül yaklaşımlarımız ve inkilap niteliğinde aldığımız radikal kararlarımız sayesinde güçlendirdik, büyüttük ve tarihi başarılara ulaştık. Ülkemizi dünyanın önemli üretim üslerinden biri haline getirdik. İş dünyamız ile bu süreçte hep dayanışma içinde olduk. İhracat yapan firma sayımız arttı. İhracatta rekor üstüne rekorlar kırdık. Ülkemizin diplomatik ağının genişlemesi, ihracat ağımızın da genişlemesine yukarı yönlü büyümesine fırsat sunuyor. AK Parti iktidarı olarak kentimizin yıldızını parlatmaya, tüm sektörlerin gücüne güç katmaya, 7’den 70’e tüm hemşehrilerimizin yanında olduğumuzu desteklerimizle ortaya koymaya devam edeceğiz. Dayanışmamız en büyük gücümüzdür”