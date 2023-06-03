AK Parti Denizli 28. Dönem Milletvekili Şahin Tin, TBMM’de yemin etti.

TBMM 28. Yasama dönemi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile başladı. AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin’de Meclis’te yemin etti. Şahin Tin o anları sosyal medyasından, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda 28. Dönem Denizli Milletvekili olarak yemin ettik. Meclisimizin yeni döneminin ülkemize, milletimize ve Denizli’mize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tek yüreğiz. Hep birlikte Türkiye’yiz!" diyerek paylaştı.