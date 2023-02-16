AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, depremin en çok yıkıma yol açtığı illerden biri olan Hatay’a giderek zor bir süreçten geçildiğini söyledi.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, depremin en çok yıkıma yol açtığı illerden biri olan Hatay’a giderek zor bir süreçten geçildiğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından etkilenen 10 ilde çalışmalar devam ediyor. İlk günden buyana sahada olan AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, bir çok depremzedeyle bir araya gelerek dertlerini dinledi. Dört bir yandan çalışmalarını devam ettiren Şahin Tin, son olarak depremin en çok yıkıcı etkisini gösterdiği Hatay iline gitti. Burada arama kurtarma görevlileriyle konuşan Milletvekili Tin, “Asrın felaketinden en çok etkilenen ilimiz Hatay’dayız. Hangi yana dönsek gönlümüz buruk, yaramız derin, hüznümüz tarifsiz. Kelimelerin boğazımıza düğümlendiği zor bir süreçten geçiyoruz. Hepimizi derinden sarsan, vahim yıkımlara sebep olan depremin acısı yüreklerimizi dağlıyor” dedi.