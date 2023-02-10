DENİZLİ(İHA) – Kahramanmaraş merkezli depremler sebebi ile bölgeye giden AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Osmaniye’de ve çadır kentteki vatandaşlarla görüştü. Milletvekili Tin, “Denizli’mizde de seferberlik ruhuyla hareket eden vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyorum” dedi.

DENİZLİ(İHA) – Kahramanmaraş merkezli depremler sebebi ile bölgeye giden AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Osmaniye’de ve çadır kentteki vatandaşlarla görüştü. Milletvekili Tin, “Denizli’mizde de seferberlik ruhuyla hareket eden vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyorum” dedi.

Afet bölgelerinde kurtarma çalışmalarının büyük bir gayretle sürdürdüğünü belirten Milletvekili Tin, ‘Vakit dayanışma vakti’ mesajını verdi. Tin, “Cumhuriyet tarihinin en büyük afeti olan depremlerin ağır hasara yol açtığı illerimizden Osmaniye’de afet koordinasyon merkezindeydik. Bu milletin bir ferdi, aziz vatanımızın bir evladı olarak çalışmalara destek oluyoruz. Gün dayanışma, birlik ve beraberlik günüdür. Osmaniye’de depremin etkisi ile yıkılan binalarda arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. Ekipler fedakârca, canla başla çalışıyor. Sağlık ekiplerimizde hazırda bekliyor. Tek gayeleri ‘Sesimi duyan var mı!’ sözüne bir cevap. Umutları bir nefese ulaşmak. Allah yardımcımız olsun. Afet bölgelerinde kurtarma çalışmaları büyük bir gayretle sürdürülürken, diğer yandan da depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için süratle adımlar atılıyor. AFAD tarafından kurulan çadır kentlerde vatandaşlarımızı ziyaret edip, acılarına ortak oluyoruz. Türkiye’nin her yerinden vatandaşlarımız yardım gönderiyor. Osmaniye’de kurulan lojistik merkezlerinde gelen yardımların kabulü, tasnifi ve vatandaşlarımıza ulaştırılmasını bizzat takip ediyoruz. Depremin hemen ardından Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Denizli’mizde de seferberlik ruhuyla hareket ederek bölgedeki vatandaşlarımıza yardıma koşan, büyük bir gayret ve fedakârlık ortaya koyan hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Vakit dayanışma vakti!” dedi.