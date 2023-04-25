AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, baba ocağı Serinhisar ilçesini ziyaret ederek hemşehrileriyle bir araya geldi. Hane ziyaretlerinin yanı sıra, MHP Serinhisar ilçe teşkilatını da ziyaret eden Milletvekili Şahin Tin “Cumhur İttifakı ile ehil kadrolar milletin hizmetkârı olmaya devam edecek. Çünkü gerçek vatan sevdalıları bu çatı altında birleşti” dedi.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Serinhisar ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti Denizli Milletvekili ve Milletvekili adayı Şahin Tin baba ocağı Serinhisar’da hemşehrilerinin yoğun ilgisiyle karşılaşırken, vatandaşların nişan merasimleri ile taziye ziyaretlerinde de bulundu.

“Cumhur İttifakı milli gücümüz”

AK Parti Serinhisar İlçe Teşkilatı ile MHP Serinhisar İlçe Teşkilatını da ziyaret eden Milletvekili Şahin Tin, burada yaptığı açıklamada, devletin bekası ve milletin refahı için el ele, gönül gönüle çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Milletvekili Şahin Tin, “Tek devlet, tek vatan, tek bayrak, tek millet anlayışı ile aziz milletimizin refahı, devletimizin bekası için Cumhur İttifakı olarak hep birlikte gayret ediyoruz. İnşallah aziz milletimizin teveccühü ile yaklaşan 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakımız ile ehil kadrolar milletin hizmetkârı olmaya devam edecek. Çünkü gerçek vatan sevdalıları bu çatı altında birleşti. Aziz milletimiz ve kıymetli hemşehrilerimiz, Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ı teveccühleri ve verecekleri destekleri ile yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçilmesini sağlayacaktır. Yerli ve milli adımlar atma, milli sevdamızı yaşatma kararlılığımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Ülkemize saldırıyı kendisine yol seçen anlayışlarla aynı güzergâha koşanlar, 14 Mayıs’ta milletimizin ağır sillesine maruz kalacak ve bir daha ayağa kalkamayacak şekilde hezimete uğrayacaktır” dedi.

“Milletimiz masa altı anlaşmalara geçit vermeyecek”

“Milletimiz her şeyi çok açık ve net görmektedir” diyen Milletvekili Şahin Tin; “Birliğimize uzanan, beraberliğimize saldıran her zihniyetin karşısındayız. Teröre, destekçilerine ve onun siyasi uzantılarına asil milletimiz asla fırsat vermeyecek ve 14 Mayıs’ta hak ettikleri cevabı da sandıkta verecektir. Milletimiz bu toprakların derdiyle dertleneni de ihanet edenlerle ittifak kuranları da açık ve çok net görüyor, biliyor. 14 Mayıs ülkemizin milli varlığının korunduğu önemli bir tarih olarak hafızalara kazınacak. Ülkemize ve milletimize ihanete kucak açanlar, hainlerle ve örgütlerle masa altı anlaşmalar yapıp yol yürüyenler milletimizden gerekli cevabı sandıkta alacak. Biz milletimize güveniyoruz. Milletimiz de bize inanıyor. Ülkemizi müreffeh seviyelere ulaştırmak için gece gündüz demeden çalışmaya hep birlikte devam edeceğiz. Cumhur İttifakımız devletimizin bekası, milletimizin refahı için yerli ve milli bir anlayışla birlik ve beraberlik içerisinde hız kesmeden doğru adımlarla yoluna devam ediyor” diye konuştu.