AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, 14 Mayıs seçimlerinin ardından Çivril ve Baklan ilçelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Şahin Tin; “Büyük Türkiye zaferi için liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’a Denizli’mizden daha güçlü destek talep ediyoruz” dedi.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, 14 Mayıs seçimlerinin ardından çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. 28 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 2’nci tur seçimi için ziyaretlerini sürdüren Milletvekili Şahin Tin, Çivril ve Baklan ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Yoğun geçen bir seçim sürecinin ardından Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2’nci tur oylaması için saha çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirten Milletvekili Şahin Tin, “Aziz hemşehrilerimizin teveccühüne layık olabilmek, aldığımız görevin hakkını verebilmek için yaşam maratonunun içinde mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Öncelikle şahsıma verdikleri destek ve duydukları güven için hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah 14 Mayıs’ta açık ara farkla önde tamamladığımız Cumhurbaşkanlığı seçimini de 2’nci turda da daha yüksek oy oranıyla önde tamamlayıp büyük bir demokrasi sınavını daha başarıyla nihayete erdirmiş olacağız” dedi.

“Türkiye Yüzyılına emin adımlarla ilerliyoruz”

Türkiye’nin yarınları için büyük hayaller kurduklarını belirten Milletvekili Şahin Tin, “Güçlü Türkiye yolculuğumuzda milletimiz bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Her girdiğimiz seçimde halkımızın büyük teveccühünü gördük, desteğini aldık. Milletimizden aldığımız destek ve güvene layık olabilmek için de bizler Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde canla başla çalıştık. Biz milletimize güveniyoruz. Milletimiz de bize güveniyor. Her zaman olduğu gibi yine aziz milletimiz ile birlikte omuz omuza verince aşamayacağımız engel, başaramayacağız iş yok" dedi.