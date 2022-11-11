Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’ı ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’ı ziyaret etti.

Rektörlük Ofisi’nde gerçekleşen görüşmede Milletvekili Sazak, Anadolu Üniversitesinin Türk Cumhuriyetleri açılımı hakkında Rektör Erdal’dan bilgiler aldı. Anadolu Üniversitesinin, tüm Türk Dünyasının Üniversitesi olduğunu belirten Milletvekili Sazak, Rektör Erdal’ın girişimleri ile Özbekistan ve Kazakistan başta olmak üzere Türk Cumhuriyetlerine yönelik başlatılan açılımların birçok açıdan önemli olduğunu ifade etti. Milletvekili Sazak, "Eğitim başta olmak üzere Anadolu Üniversitesinin bilim ve kültür alanında Türk Cumhuriyetleri ile kurduğu İlişkiler soydaşlarımızla olan bağlarımızı çok yönlü olarak güçlendirecektir. Eskişehir’in en büyük değerlerinden biri olan Anadolu Üniversitesinin çalışmalarını yakından takip ediyorum. Rektörümüzle çeşitli programlar vesilesiyle sık sık bir araya geliyor, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bugün de rektörlük ofisinde bir araya geldik. Nazik ev sahipliği için Rektörümüz Fuat Erdal’a teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi.

Ziyarete ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaşan Rektör Erdal ise “Biz nerede Türkçe konuşan, hisseden, yaşayan birisi varsa orada olma gayreti içerisinde olan bir üniversiteyiz. Ne mutlu ki bunu da büyük ölçüde başarmış bir üniversiteyiz. Bugün Milletvekilimiz ile oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Devletimizin de desteğiyle bu açılımı büyüterek devam ettireceğiz. Bu vesileyle görüş ve destekleri için Milletvekilimiz Metin Nurullah Sazak’a teşekkür ediyorum." dedi.