AK Parti’nin "2023’e Doğru Şehir Buluşmaları" programı çerçevesinde Balıkesir merkez ve 20 ilçesinde eş zamanlı olarak farklı programlar gerçekleştirildi. Sındırgı ilçesinde de Şehir Buluşmaları programı dahilinde Karaman milletvekili Dr. Recep Şeker Sındırgı ziyareti gerçekleştirdi. Cumhuriyet meydanında vatandaşlarla sohbet eden Şeker, sonrasında ilçe teşkilatında yönetimle bir araya gelerek gündeme dair açıklamalarda ve istişarede bulundu.

AK Parti’nin "2023’e Doğru Şehir Buluşmaları" programı çerçevesinde Balıkesir merkez ve 20 ilçesinde eş zamanlı olarak farklı programlar gerçekleştirildi. Sındırgı ilçesinde de Şehir Buluşmaları programı dahilinde Karaman milletvekili Dr. Recep Şeker Sındırgı ziyareti gerçekleştirdi. Cumhuriyet meydanında vatandaşlarla sohbet eden Şeker, sonrasında ilçe teşkilatında yönetimle bir araya gelerek gündeme dair açıklamalarda ve istişarede bulundu.

Şeker yaptığı konuşmasında “ AK Parti Genele Merkezimiz tarafından hayata geçirilen 2023’e doğru Şehir Buluşmaları programı dahilinde bakanımız, genel başkan yardımcılarımız, MKYK üyelerimizle beraber bugün Balıkesir’deyiz. Bu coğrafyalara gelmek istiyorduk bugüne nasip oldu. Samimi ve sıcak bir şekilde karşılandık. Esnaf ve vatandaşlarımıza özellikle gecesini gündüzüne katan ve bu kutlu dava için mücadele eden siz teşkilat üyelerimize sonsuz teşekkürler ediyorum” dedi.

Toplantı sonrasında muhtarlar, gaziler ve yörük dernekleri ziyaretlerinin yanı sıra Sındırgı Belediyesi Eğitim Merkezi ve P. Uzm. Çvş. Hasan Öztürk Millet Kütüphanesinde gençlik buluşması, Akpınar Yaşam Merkezinde kadınlar buluşması gerçekleştirildi. Esnaf ziyaretleri sonrasında Sındırgı’da gerçekleştirilen bazı yatırımlar, turizm alanları da ziyaretlerde yer aldı.

Şehit Yücel Gökçedağ’ın ailesi de evlerinde ziyaret edildi, şehitler için dua edildi. İlim Yayma Cemiyeti Karaman şubesi kurucu başkan yardımcılığı görevinde de bulunan Şeker Sındırgı İlim Yayma Cemiyeti yönetimi ile de bir araya geldi.

Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş’ı da makamında ziyaret eden Şeker ilçe ziyaretini Kışla Müze Han’da sonlandırdı. Karaman Milletvekili Dr. Recep Şeker’e program boyunca AK Parti ilçe başkanı M. Cemil Atla, Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, gençlik kolları başkanı Hasan Küçük, yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.