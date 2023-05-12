Aydın’ın sevilen siyasetçilerinden olan AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, Pazar günü gerçekleştirilecek seçimler öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 5 yıldır görev yaptığı ekip arkadaşları ile vedalaşarak, "Hiçbir yanlış işe bulaşmadan görev süremizi tamamladık" dedi.

14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek genel seçimlerde AK Parti’den yeniden milletvekili adayı gösterilmeyen AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı Ankara’daki ekibi ile vedalaşarak helallik istedi. TBMM’de görev yaptığı 5 yıllık süre boyunca kendisine yardımcı olan ekibi ile son kez bir araya gelerek o anlara ait bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti Aydın Milletvekili Posacı, "Beş yıllık bir görev sonunda Ankara çalışma ekibimizle vedalaşma zamanı. Bu süre içinde Aydınlı hemşehrilerimize destek olmaya çalışan Naile hanım, Emre bey ve Nevzat kardeşimizle samimi bir şekilde, özverili bir çalışma yaptık. Bütün isteklere ve telefonla gelen taleplere yetişmeye çalıştık. Ben sizlerin de yakından tanıdığınız bu kardeşlerimden razıyım. Hiçbir yanlış işe bulaşmadan görev süremizi tamamladık. Bu gönül rahatlığı ile kardeşlerime teşekkürler ediyorum. Siz hemşehrilerimizden de helallik istiyoruz. Bu görevler süreli işler, elbet bir sonu olacak. Allah’ım bizlere son nefesimize kadar siz hemşehrilerimize hizmet imkanı versin. Bir sade vatandaş olarak, bir çiftçi olarak veya nasip olacak başka bir mevkide gene beraber olma dileğiyle saygı ve sevgilerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.