AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, yıllardır Düzce’nin kamuoyunda olan hızlı tren için çalışma yapacağını ve YHT’nin Düzce’den geçmesi halinde şehre atma değer katacağını söyledi.

14 Mayıs’ta yapılan 28. Dönem Genel Seçimlerinin ardından milletvekili olarak meclise giden Ercan Öztürk, yıllardır Düzce kamuoyunda yer alan ancak bir türlü aşama kaydedilemeyen YHT ile ilgili açıklama yaptı. Ulaştırma Komisyonuna girmek için tercih yaptığını belirten Öztürk, komisyona girmesi için YHT’nin Düzce’ye katma değer katacağına inandığı belirten Ercan Öztürk; “Komisyonlar için tercihlerimiz yazdık. İlk tercih olarak kendi alanım ile ilgili komisyon tercihini yaptım. Ancak bunun yanı sıra Tarım ve Turizm komisyonları içinde tercih yaptım. Birde Ulaştırma Komisyonunu yazdım. Bu komisyonu tercih nedenim ise YHT’nin Düzce’den geçmesi için çalışmalara katkı sunmak. Çünkü YHT Düzce için büyük bir kazanım olacak. YHT ile Düzceliler, en kısa sürede İstanbul’a, Ankara’ya gidebilecekler. Çocuklarını çevremizdeki illere üniversite okunması için gönderen aileler var. Bu ailelerimiz çocuğuna kalacak yer arama derdinden kurtularak sabah çocuklarını okula gönderip akşamları evlerine gelebilecekler. Ya da Düzce turizm destinasyonunun çok olduğu bir il. İnsanlar Düzce’yi gezmeye gelseler şehrimiz için çok yararlı olur. Diye düşünüyorum. Bu nedenle YHT’nin Düzce’den geçmesi için aktif çalışacağım” dedi.