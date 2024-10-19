DÜZCE (İHA) – AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören ve Avni Akyol yurdunda konaklayan öğrenciler ile bir araya geldi.

Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Avni Akyol Erkek öğrenci yurdunda konaklayan öğrenciler Milletvekili Ercan Öztürk ile bir araya geldi. Öğrenciler ile kariyer hedefleri konusunda görüşlerini aktaran vekil Öztürk, üniversite hayatları boyunca öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarını yapabilecekleri çalışmalara destek olacaklarını dile getirdi.