Erzurum’da etkili olan sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. Pasinler ilçesi Otlukkapı Mahallesinde sağanak yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinde maddi zarar oluştu.

AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, mahalleye giderek vatandaşlarla buluştu. Selin meydana getirdiği hasarı inceleyen Öz, talepleri yerinde inceleyerek not aldı. Ziyarete ilişkin açıklama yapan Milletvekili Öz; “Pasinler ilçemizin Otlukkapı Mahallesinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tabi maalesef ülkemiz ve şehrimiz bu tür felaketlerle karşı karşıya kalabiliyor. Çok şükür herhangi bir can kaybımız yok. Olayın meydana geldiği andan itibaren, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, İlçe Belediye Başkanlığımız, İlçe Kaymakamlığımız, Valiliğimiz, AFAD ekiplerimiz, Tarım İl Müdürlüğümüz, tüm imkanlarını seferber etmiş durumdalar. Pasinler İlçe Başkanımız Gökhan Kanal, Pasinler İlçe Belediye Başkanımız Ahmet Dölekli ve AFAD İl Müdürümüz Selahattin Karslı ile birlikte Otlukkapılı kardeşlerimizi ziyaret ettik. Hasar tespit çalışmalarını yerinde inceledik. Devletimizin tüm birimler, eksiklerin tamamlanması için teyakkuz halindeler. İnşallah kısa sürede bu problemlerde tamamen bitmiş olacaktır. Devletimizin ilgili kurumları milletimizin emrindedir” dedi.