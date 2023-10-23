Malatya kent merkezinde incelemelerde bulunan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, sürdürülen çalışmaların ada ada gerçekleştirildiği belirterek, ”Bakırcılar Çarşısı özelinde bodrum zemin artı bir kat yapılırken, 7 dönümlük alan 293 dükkan ve 185 araçlık kapalı otopark projesi yapılacak” dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Malatya, kent merkezinde incelemelerde bulundu.

Ziyaretlerde esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelen Ölmeztoprak , “Deprem sürecinde şehrin kalkınması için çok büyük gayretler sarf edildi. Deprem süreci ve sonrasında da iş yerleri yıkılan, ağır hasar alan esnaflarımız dahil olmak üzere tüm Malatya esnafımız büyük bir birlik içerisinde hareket ederek, hemşerilerimizin yardımına koştu. Daha öncede belirttiğim gibi esnaflarımız bu şehrin can damarları ve biliyoruz ki esnaflarımız kalkınırsa şehrimiz ayağa kalkacaktır. Bu anlamda şuan da bulunduğumuz alanda yapılan çalışmalar sadece esnaflarımız için değil şehrimiz için çok büyük önem arz ediyor. Sürekli sahada bu çalışmaları yakından takip etme gayretindeyiz ve şükürler olsun ilerlemeyi bariz bir şekilde görüyoruz” şeklinde konuştu.

“7 dönümlük alan 293 dükkan ve 185 araçlık kapalı otopark projesi yapılacak”

Yerinde dönüşüm ile şehrin ruhunun korunduğuna vurgu yapan Ölmeztoprak, gelinen nokta ve çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. Ölmeztoprak, yıkım ve enkaz kaldırma işlemlerinin Bakırcılar Çarşısı dışında 90 bin metreküp alanda devam etiğini, çarşı merkezi için zemin güçlendirme işlemleri ile Fore Kazık çalışmalarına başladığını belirterek, “ Bakırcılar Çarşısı özelinde bodrum zemin artı bir kat yapılırken, 7 dönümlük alan 293 dükkan ve 185 araçlık kapalı otopark projesi yapılacak. Ayrıca bölge ada ada çalışılıyor. Bu şekilde hak kayıpları önlenecek, hak sahipleri kendi bölgelerinde iş yeri ve evlerine kavuşacaklar. Bu işlem bittikten sonra Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çevre yoluna cephe hatta kalan 5 adada önce temel kazıları, sonra zemin güçlendirme için soket ve ortalama 23 metre boyunda ve sağlam zemine en az 1,5 metre ankrajlı fore kazık çalışması yapılacak. Bu çalışma ile bir yandan ticari alanların inşaat imalatları yapılmaya başlanacak” ifadelerini kullandı.

“Yapılan çalışmalar Çarşı Merkezi’nin tamamını kapsayacak”

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen çalışmaların tüm çarşıyı kapsadığını kaydeden Milletvekili Ölmeztoprak, “Bugün tarihi dokusu, kültürü ve mimarisi ile Malatya ekonomisinin kalbi çarşı merkezimizde devam eden çalışmaları yerinde inceledik. Fiili olarak görmüş olduğumu çalışmalar sadece Bakırcılar Çarşımızı kapsamıyor, bu çalışmalar tüm çarşı merkezimiz için burada görüldüğü gibi hızlı bir şekilde devam edecek. Emlak Konut bölgesel olarak çalışmaları, projelendirmeleri hızlı bir şekilde devam ettiriyor. İnşallah bu çalışmalar Malatya merkez ve tüm ilçelerimizde aynı şekilde hızla devam edecek. 6 Şubat depremleri sürecinde ve sonrasında birlik ve beraberlik içerisinde göstermiş oldukları gayretleri ve hemşerilerimiz için ilk andan itibaren yaptıkları çalışmalar, gösterdikleri gayretleri için tüm esnaflarımıza teşekkürlerimizi sunuyor, hayırlı bereketli kazançlar diliyoruz” diye konuştu