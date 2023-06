AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Akçadağ Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün’ü ziyaret ederek, Konteyner Kent alanlarında incelemelerde bulundu.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, İl Başkan Yardımcısı Mahmut Üner Özer, Akçadağ İlçe Başkan Yardımcısı Cumali Toydaş, İlçe Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Esengül Doğan ile Akçadağ İlçe Kaymakamlığı, YİBO Konteyner Kent alanı, taziye ziyaretleri ve hane ziyaretlerinde bulundu.

Deprem süreci sonrasında yapılan yatırımlara hız kesmeden devam edildiğini belirten Ölmeztoprak, “Deprem ve sonrası durumların üstesinden geleceğiz. Bugün konteyner kent alanımızı ziyaret ettik. Depremzede vatandaşlarımızın sorunlarını ve taleplerini dinledik. Devletimiz depremin ilk anında olduğu gibi bugünde milletimizin yanında, tüm kurumlarımız üzerine düşen görevi ilk günkü gibi yapıyorlar. Bizler de bu süreç sonrası oluşan şartları her an daha iyiye götürmek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Akçadağ özelinde AK Parti kadroları olarak, yeniden imar, ihya ve inşa çalışmalarında büyük yollar kat ettik. Cenabı Hakkın yardımı, siz değerli hemşerilerimizin de desteği ile bu çalışmalar bütün hızı ile devam edecek” ifadelerini kullandı.

Önceliğinin depremin yaralarını sarmak olduğunu söyleyen Milletvekili Ölmeztoprak, “Akçadağ’ımızda 36 canımızı depremde kaybettik, bu acıyı en derin şekilde yaşadık. Bir kez daha hayatını kaybeden tüm depremzedelerimize yüce Rabbimden rahmet diliyorum, geride kalanlarına baş sağlığı diliyorum. Yaşadığımız bu zorlu süreci el birliği ile aşacağımıza gönülden inanıyorum. Bu anlamda ilk andan itibaren başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleri, tüm bakanlarımızın olağan üstü gayret ve çabaları ile halkımızın yaşam şartlarının iyileştirilmesi için büyük bir gayret içerisinde olduk. Öncelikle kişisel ihtiyaçların karşılanması ile başlayan bu süreç barınma ve sosyal ihtiyaçlar gibi tüm alanlarda taleplere yanıt verecek şekilde çalışmalar yapmamız ile devam ediyor.” dedi.

“Halkımızı Kalıcı Afet Konutları ile buluşturacağız”

Akçadağ’da bulunan YİBO Konteyner Kent alanına ziyarette bulunan Milletvekili Ölmeztoprak, konaklama sorunlarının minimuma indirildiğini ancak bireysel taleplerinde devam ettiğini belirterek, şunları söyledi: “Şuan bulunduğumuz konteyner kentte 278 konteyner bulunuyor ve konteyner kentimiz %57 doluluk oranına sahip. Ayrıca ilçemizin tamamında konteyner kentlerimizde 578 adet konteyner bulunuyor. Barınma sorunlarını olabildiğince minimuma indirme gayreti içesindeyiz. Öncelikle geçici barınma alanlarımızı Çadır Kentler ile oluşturduk, daha sonra hızlıca Konteyner Kentlerimizin çalışmalarını sürdürdük ve bugün kalıcı barınma alanlarımızı TOKİ öncülüğü ile gerçekleştiriyoruz. İnşallah tüm bu sürecin altından kısa süre içerinde kalkacak ve halkımızı kalıcı Afet Konutları ile buluşturacağız.”

“Esnafımızın sorunu bizim sorunumuzdur”

Esnafın taleplerini göz önünde bulundurduklarını ve bu anlamada çalışmaların sürdüğünü söyleyen Ölmeztoprak, “Aynı zamanda esnaflarımız bu süreçte çok önemli rol oynadılar, depremin ilk anından itibaren çalışan ve insanlarımızın zor anlarında yanlarında olan esnafımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bu anlamda esnafımızın sorunu bizim sorunumuzdur diyoruz. Gayret sarf ederek bu sorunlara çözüm önerileri arıyoruz. Depremde dükkanları hasar gören esnaflarımıza geçici iş yerleri sağlıyoruz. Hasar gören 70 iş yeri için 2 ayrı bölgede toplam 70 konteyner iş yerinin yapımı tamamlandı. Tabi ki daha çok çalışacak ve daha çok gayret edeceğiz” dedi.

Akçadağ Kaymakam’ı Ümit Fırat Böçkün’ü ziyaret eden Milletvekili Ölmeztoprak çalışmaları ve gayretleri dolayısıyla teşekkürlerini ileterek, birlik ve beraberlik içerisinde bütün sorunların aşılacağını ve yeniden inşa ve ihya sürecinin çok kısa sürede tamamlanacağını ifade etti. İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, “Birlikte Devlet Millet güçlü bir iş birliği ile bazı durumların üstesinden geldik ve inşallah gelmeye devam edeceğiz. 21 yıllık kutlu bir yürüyüş var, bir dava, bir ülkü var, bunların arkasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte bir AK Kadromuz ve necip milletimiz var. Dolayısıyla hiçbir konunun altında kalmadığımız gibi deprem ve sonrası durumlarında üstesinden geleceğiz. Kalıcı konutlarımız, kalıcı iş yerlerimiz en kısa sürede tamamlanacak. Evlerimizde çoluk çocuk hep birlikte kutlayacağımız gelecek bayramlarımızı en kısa zamanda inşallah hep birlikte yaşayacağız” ifadelerine yer verdi.

Malatya Milletvekili Ölmeztoprak, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğü ve liderliği ile başlayan ve bugünlere gelen hizmet siyasetinde yine siz kıymetli hemşerilerimin destekleriniz ile ufkumuzu her zaman daha ileriye götüreceğiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Ne güzel söylemiş Hacı Bayram-ı Veli, ’İncinsen de incitme. Her ne ararsan kendinde ara’. İşte bizler tam da bu bilinçle çalışacağız. Siz kıymetli hemşerilerimizi her alanda en iyi şekilde temsil edecek, taleplerinize çözümler üretme gayreti içerisinde olacağız” diye konuştu.