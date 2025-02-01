AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi Rezerv Alan Şantiyesinde incelemelerde bulunarak, çalışmaların son durumu hakkında bilgiler aldı.

Zaviye Mahallesi Rezerv Alan Şantiyesi’nde incelemelerde bulunan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, buradaki konutların Eylül ayından önce tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı. Malatya’daki genel duruma dair bilgiler de veren Milletvekili Ölmeztoprak, kentte tüm ihalelerin tamamlandığını, 2025 yılında inşaatların tamamlanacağını belirterek 2026 yılının bu çalışmaların Malatya’da memnuniyetle karşılandığı bir yıl olacağını söyledi.

Zaviye Mahallesi’nde konutların Eylül ayından önce tamamlanmasının hedeflendiğini açıklayan Milletvekili Ölmeztoprak, burada da kura çekimlerinin geçmiş uygulamalarda olduğu gibi adil bir sistemle gerçekleştirileceğini kaydetti. Ölmeztoprak, "Asrın afeti 6 Şubat depremleri sonrası Malatya’mızda yürütülen imar, inşa ve ihya faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz hafta Malatya’mızı ziyaret ettiler. Bizler de şehrimizde yürütülen çalışmaları titizlikle takip etmeye gayret ediyoruz. Malatya’mızda, Yeşilyurt ilçemize bağlı Zaviye Mahalle’mizde yürütülen rezerv alan çalışmaları büyük bir hızla ilerliyor. 1. Etapta bin 48 konut, 83 ticari alan ve 4 fırın, 2. Etapta 677 konut 98 dükkan 1 fırının yer aldığı projede mahalle sakinlerimizin hak sahipliği süreçleri de titizlikle yürütülüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın güvencesiyle, kura çekimleri geçmiş uygulamalarda olduğu gibi adil bir sistemle gerçekleştirilecek. Zemin katlar kendi aralarında, ara katlar kendi aralarında, üst katlar yine kendi içinde kuraya tabi olacak. Zaviye Mahalle’mizde çalışmaların Eylül ayından önce bitirilmesi hedefleniyor. Bu hedef doğrultusunda ise çalışmalara devam ediliyor" dedi.

Milletvekili Ölmeztoprak, kura çekimi gerçekleştirilen Akkent ve Çavuşoğlu’ndaki hak sahiplerine de 1,5-2 ay içinde anahtar teslimi yapılmasının hedeflendiğini açıkladı. Malatya’daki inşaat süreci ve hedefler ile ilgili genel bilgiler de veren Milletvekili Ölmeztoprak, 2025 yılında inşaatların tamamlanacağı, 2026 yılının ise tamamlanan bu çalışmaların Malatya’da memnuniyet düzeyini arttıracak bir yıl olacağını söyledi.

Milletvekili Ölmeztoprak, "Malatya’mız genelinde yeni yerleşim bölgelerinde 54 bin 613, kırsalda 17 bin 353, ticari alanlarda 8 bin 936 olmak üzere toplam 80 bin 362 hak sahibi bulunuyor. Şehir merkezinde 30 bin 43, kırsalda 13 bin 210 olmak üzere toplam 79 bin 420 bağımsız bölümün ihalesi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’un talimatları doğrultusunda tamamlandı. Rezerv alanlardaki şantiyelerimizde inşaat ilerleme oranı da yüzde 80 - 90 seviyelerine ulaştı. Şantiyelerdeki ilerleme sadece konutlarla sınırlı değil. İhya faaliyetleri noktasında sosyal donatılar, kültürel yapılar ve şehrimizin medeniyet dokusunu yaşatacak projeler de eş zamanlı olarak hayata geçiriliyor. 2025 yılı, inşaatların hızla tamamlandığı, 2026 yılı ise Malatya’mızda memnuniyet düzeyinin artacağı bir yıl olacak inşallah. Önümüzdeki yaz döneminden itibaren, inşallah çocuklarımızın, gençlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın özlem duyduğu çok daha canlı ve mutluluk vadeden bir Malatya’mıza kavuşmuş olacağız. Bizler, Malatya’mızı yeniden ayağa kaldırma yolunda azimle çalışmaya devam edeceğiz. Daha güçlü, daha yaşanabilir ve geleceğe umutla bakan bir Malatya için var gücümüzle sahadayız ve sahada olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kaydetti.

Milletvekili Ölzmeztopak’a incelemelerinde TOKİ Malatya sorumlusu Emrah Acar, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Kılıç ve Sezai Ertem, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Yurdanur Mut, AK Parti Yeşilyurt İlçe Teşkilatından Nazlı Üzmez ve Muhammet Kayhan ile birlikte Zaviye Mahallesi Muhtarı Mesut Canbay da eşlik etti.